白宫：兼顾日美同盟与对华合作 专家：特朗普不愿释放错误讯号破坏访华

中日关系因日本首相高市早苗涉台言论而紧张，美国白宫指总统特朗普将兼顾日美同盟与对华合作。专家认为特朗普对明年初的访华之旅给予厚望，不愿对高市释放错误讯号，破坏其访华氛围。围绕近期中日雷达风波及中俄轰炸机在日本周边联合巡航，日本防卫相小泉进次郎昨与美国国防部长赫格塞思举行电话会谈，表示严重关切。对此，中国外交部呼吁国际社会明辨是非，不要被日方蒙蔽。

▍中国组 ▍

上月7日，高市早苗在国会宣称「台湾有事」可构成日本行使集体自卫权，中方认为是暗示要武力介入台海。一个多月来，高市拒绝收回言论，两国关系陷入僵局，中日政府及民间多个活动被取消或延期。上月24日，国家主席习近平曾与特朗普通电话阐明中方立场，特朗普翌日致电高市，据日媒称，特朗普向高市说了相当于「不要插手台湾问题」的话。

有专家指，特朗普不想释放错误讯号影响访华。路透社

有专家指，特朗普不想释放错误讯号影响访华。法新社

相关新闻：中日交恶︱东京盼美国 公开表态支持

中国外交部斥日炒作巡航事件

对于中日关系持续紧张，白宫发言人莱维特11日表示，总统特朗普认为「美国应在维持与日本非常牢固的同盟关系的同时，也与中国保持良好的合作关系」。莱维特提到特朗普今年10月访日，与高市「建立了极佳的关系」，同时她也表示，特朗普与中国国家主席习近平也保持着良好关系，「这对美国是有益的」。共同社认为，此番表态似乎表明美方希望与中日对立局势保持距离。

高市日前称期望尽快与特朗普会面，包括亲自访美或在特朗普出访时在第三国会面。有日媒称，高市急见特朗普，是寻求美国「撑腰」。英国《金融时报》则报道，日方对美国感到沮丧，日驻美大使山田重夫要求美方加大对高市早苗的公开支持力度。

中通社引述青年日本问题学者、察哈尔学研究员陈洋分析，高市不论是访美，还是与特朗普再会，短期内恐怕都极为困难。特朗普希望将明年4月的访华之旅作为执政两年成果，带领共和党赢得选举，因此不希望看到日中关系紧张，也不愿对高市释放错误讯号，破坏访华氛围。且当前日美首脑会谈缺乏内容载体，双方近期在经贸、外交等方面没有显著成果，美方不愿对日本作「外交秀」。



相关新闻：中日交恶︱高市：有责任建立全面的良好对华关系 中方：试图蒙混过关

针对中日战机上周在冲绳附近发生雷达照射事件，以及中俄轰炸机本周二在日本周边联合巡航，日本防卫相小泉进次郎昨与美国防长赫格塞思通电话40分钟。小泉称，双方一致认为「这是加剧地区紧张的行为」，表明了严重关切。

外交部发言人郭嘉昆昨表示，事件真相十分清楚。日方自说自话、自相矛盾，曝露出其制造紧张、「碰瓷」炒作的真实目的。奉劝日方正视当前中日关系困难的症结，撤回涉台错误言论，不要转移视线、节外生枝，也希望国际社会明辨是非，不要被日方蒙蔽。