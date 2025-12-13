Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宫：兼顾日美同盟与对华合作 专家：特朗普不愿释放错误讯号破坏访华

即时中国
更新时间：08:58 2025-12-13 HKT
发布时间：08:58 2025-12-13 HKT

中日关系因日本首相高市早苗涉台言论而紧张，美国白宫指总统特朗普将兼顾日美同盟与对华合作。专家认为特朗普对明年初的访华之旅给予厚望，不愿对高市释放错误讯号，破坏其访华氛围。围绕近期中日雷达风波及中俄轰炸机在日本周边联合巡航，日本防卫相小泉进次郎昨与美国国防部长赫格塞思举行电话会谈，表示严重关切。对此，中国外交部呼吁国际社会明辨是非，不要被日方蒙蔽。

▍中国组 ▍

上月7日，高市早苗在国会宣称「台湾有事」可构成日本行使集体自卫权，中方认为是暗示要武力介入台海。一个多月来，高市拒绝收回言论，两国关系陷入僵局，中日政府及民间多个活动被取消或延期。上月24日，国家主席习近平曾与特朗普通电话阐明中方立场，特朗普翌日致电高市，据日媒称，特朗普向高市说了相当于「不要插手台湾问题」的话。

有专家指，特朗普不想释放错误讯号影响访华。路透社
有专家指，特朗普不想释放错误讯号影响访华。路透社
有专家指，特朗普不想释放错误讯号影响访华。法新社
有专家指，特朗普不想释放错误讯号影响访华。法新社

相关新闻：中日交恶︱东京盼美国 公开表态支持

中国外交部斥日炒作巡航事件

对于中日关系持续紧张，白宫发言人莱维特11日表示，总统特朗普认为「美国应在维持与日本非常牢固的同盟关系的同时，也与中国保持良好的合作关系」。莱维特提到特朗普今年10月访日，与高市「建立了极佳的关系」，同时她也表示，特朗普与中国国家主席习近平也保持着良好关系，「这对美国是有益的」。共同社认为，此番表态似乎表明美方希望与中日对立局势保持距离。

高市日前称期望尽快与特朗普会面，包括亲自访美或在特朗普出访时在第三国会面。有日媒称，高市急见特朗普，是寻求美国「撑腰」。英国《金融时报》则报道，日方对美国感到沮丧，日驻美大使山田重夫要求美方加大对高市早苗的公开支持力度。

中通社引述青年日本问题学者、察哈尔学研究员陈洋分析，高市不论是访美，还是与特朗普再会，短期内恐怕都极为困难。特朗普希望将明年4月的访华之旅作为执政两年成果，带领共和党赢得选举，因此不希望看到日中关系紧张，也不愿对高市释放错误讯号，破坏访华氛围。且当前日美首脑会谈缺乏内容载体，双方近期在经贸、外交等方面没有显著成果，美方不愿对日本作「外交秀」。

相关新闻：中日交恶︱高市：有责任建立全面的良好对华关系 中方：试图蒙混过关

针对中日战机上周在冲绳附近发生雷达照射事件，以及中俄轰炸机本周二在日本周边联合巡航，日本防卫相小泉进次郎昨与美国防长赫格塞思通电话40分钟。小泉称，双方一致认为「这是加剧地区紧张的行为」，表明了严重关切。

外交部发言人郭嘉昆昨表示，事件真相十分清楚。日方自说自话、自相矛盾，曝露出其制造紧张、「碰瓷」炒作的真实目的。奉劝日方正视当前中日关系困难的症结，撤回涉台错误言论，不要转移视线、节外生枝，也希望国际社会明辨是非，不要被日方蒙蔽。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
16小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
15小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
2小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
5小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
4小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
17小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
16小时前
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
影视圈
12小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
影视圈
12小时前