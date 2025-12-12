中日恶化｜《鬼灭》内地28天票房破6.7亿 未获放映延长或受高市言论影响

日本动画电影《鬼灭之刃无限城篇第一章 猗窝座再来》（以下简称《鬼灭》）公映未够一个月在内地取得6.75亿人民币的高票房但未获延长放映周期，日媒称这或是受日本首相高市早苗「台湾有事」言论影响。

共同社报道，全球热映的日本动画电影《鬼灭》周四（11日）迎来在中国内地放映的最后一天。

中国电影APP「猫眼专业版」显示，影片自11月14日上映以来，28天期间票房超过6.75亿人民币，创下票房纪录。日经中文网报道，这是《鬼灭》电影版首次在中国内地上映，吸引了很多粉丝前往影院观看，累计观影人数超过1620万人。

一般来说，热门影片票房理想上映档期会被延长，但是该片按照计划下档。共同社称，这可能因高市日前关于「台湾有事」言论引发日中关系紧张，影响了上述影片未获延长放映。

中日关系近一个月来急转直下，影响民间交流，娱乐领域「去日本化」加速，滨崎步等日本艺人演出相继取消，电影行业也被波及，动画电影《蜡笔小新》系列的最新作品等上映时间被推迟。原定本月25日在广州举行的宫崎骏电影展也被延期。

