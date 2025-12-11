中日恶化｜中国驻日大使馆通知在日公民进行登记 外交部再次提醒避免前往日本

近期中日关系紧张，而且最近日本发生地震，中国外交部再次提醒公民近期避免前往日本。另外，中国驻日本大使馆今天以「日本是自然灾害多发国家」为由，为了保护在日本的中国公民人身安全，要求填写「海外公民登记」。

中国驻日本大使馆今天在官网上发布「驻日本大使馆提醒在日中国公民进行『海外公民登记』」的通知，指「日本是自然灾害多发国家」，12月8日，日本青森县附近海域发生规模7.6地震和多次余震，太平洋沿岸有关地区发布海啸预警。据日本媒体报道，日本政府专家会议将于近期公布东京直下型地震最新损失预测概要，如果东京发生规模7.3地震，将造成1万8000人死亡和83兆日元损失。

通知声称，为有效保护在日中国公民人身安全，进一步帮助在日中国公民更好获得领事保护与服务，中国外交部「中国领事『APP推出』海外公民登记」功能已全面上线。

通知表示，提醒在日中国公民下载该款APP，或通过「中国领事」微信小程式参与登记。登记人要根据自身在日居住地址选择相应都道府县，填写相关讯息完成登记，并指讯息要真实、准确与完整，讯息也会「严格保护」。之后，中国驻日本使领馆将根据讯息登记情况，「有针对性地推送安全讯息」。

此外，中国外交部发文称：12月8日以来，日本本州东部附近海域连续发生多宗地震，最大震级达7.5级。目前，地震造成多人受伤，日本多地已观测到海啸，超10万人接到避难指示。日本有关部门公告称，后续或有更大地震。外交部和中国驻日本使领馆提醒中国公民近期避免前往日本，在日同胞密切关注地震及次生灾害预警信息，遵循当地避难指令，加强自身安全防范，远离海边等高风险地区。如遇紧急情况，请及时报警并联系驻日使领馆寻求协助。



