恶魔幼儿园︱辽宁幼师集体虐儿 15日掌掴推撞墙喂口水饭千次

更新时间：17:30 2025-12-09 HKT
发布时间：17:30 2025-12-09 HKT

辽宁有幼儿园发生幼师集体对幼童虐待事件，仅目前发现的手段已涉及推幼童头部撞墙、打巴掌、喂食幼师吃剩的「口水饭」等，15日内涉及千次不同的体罚虐待。案件9日开审，有受害人父亲指，虽然幼儿园已被永久关停，仍希望涉案10名虐儿幼师受到重罚。

综合内媒报道，辽宁盘锦的孟先生，2024年10月发现在幼儿园上学的女儿，身上常有异常瘀青。至今年3月，孟先生在看闭路电视发现，女儿被幼儿园老师拉入房间推头撼墙、掌嘴、用被捂头等，在他坚持观看过去的闭路电视下，揭发涉事的盘山县鹏程幼儿园的多名幼师，有集体虐待幼童的行为。


孟先生在开审前向媒体表示，掌握的闭路电视影片很多仍未看完，目前除发现上述的体罚情况外，还见到有幼师拿著整盆饭菜直接进食，再把吃剩的饭菜搅拌，喂给其他孩子食。又见过有幼师用鞋掟向男童，以及幼师「骑坐」在男孩身上等。

据孟先生提供的盘山县公安局开具的《行政处罚决定书》，当地派出所对其中4人给予行政拘留后其中1人转刑事拘留。孟先生表示，对目前处理很不满意，指涉及集体虐童的，包括园长，教师及厨师在内有达10人，希望他们全都受到应有的惩罚。

 

