深圳山姆购热卖麻薯惊现活老鼠 官方：商品取货点周边虫害侵入

颇受港人喜爱的深圳山姆超市疑出现食安问题，有消费者经其「极速达」服务，买入一盒麻薯，但送达时却发现，麻薯的盒内还有一只活生生的老鼠。帖文在网上迅速传播。山姆调查后解释，事件被周边虫害偶然侵入所致。

据内媒新黄河报道，9日凌晨，有深圳网民发帖，指于8日晚以山姆App的「极速达」服务，购买了包括鲜奶、橙汁及山姆长期热销的一盒24枚装Member's Mark原味麻薯。

有消费者声称在深圳山姆买入的麻薯内有活老鼠。小红书

同晚，山姆将货品送达，网民却发现保温袋内的麻薯透明塑料盒内，一只深灰色活老鼠趴在麻薯之间。特写镜头中，部分麻薯表面存在不规则的凹陷和缺损，疑似被啃食过的痕迹。

事主随即在网上发出「一星差评」，并在翌日凌晨向客服投诉，不过对方表示「正在核实，请耐心等待」。

新黄河凌晨联络到事主。针对外界关于「老鼠是否原本就在盒中」的疑问，当事人回应简洁而肯定：「我没有必要骗人呢。」目前，该消费者已保存包括视讯、照片、购物凭证及带有疑似齿痕的包装在内的全套证据，并著手通过多个管道维权。

山姆：被周边虫害偶然侵入

山姆其后回应，称高度重视食品安全与会员体验，收到相关反馈后，已第一时间联动专业虫害公司开展全链路核查；经回溯商品制作、包装、仓库上架、拣货等环节的巡查记录与仓内监控视频，均未发现虫害(老鼠)痕迹或异常。

山姆并称，经了解，该订单地址的取货点位于室外。第三方专业虫害技术人员赴取货点现场勘察发现，该地点周边有花木丛，为野生虫害提供了栖息条件，且现场发现相关活动痕迹；综合商品制作、储运环节的虫害检查结果和第三方虫害技术人员鉴定结果，初步判断商品为在取货点放置期间，被周边虫害偶然侵入所致。山姆表示已与消费者及时沟通并妥善解决；对于此事件给会员带来的困扰与不便，深表歉意，后续将加强包装管理和配送服务。