AI冲击︱外语专业前景黯淡？ 内地多所大学停招生

人工智能（AI）冲击下，过去被热门选修的外语专业，一下子失去光环，内地多所大学或高校对外语学院调整，停止招生或或撤销外语类本科，引起社会关注。

据内媒第一财经报道，近年，不少大学停招或撤销外语类本科专业，包括河南大学、上海财经大学等多所「双一流」高校。随著近日景德镇陶瓷大学在原有外国语学院基础上，成立文化传播学院，使社会再度关注在AI普及下，外语专业的前景。



相关新闻：全球首名︱AI女演员Tilly Norwood 已签60份合约

大皖新闻报道，部分高校撤销外语类专业，主要有两方面考量。一是前些年外语类专业过热，外语专业人才培养严重供大于求。

数据显示，2013年，内地70所高校增设商务英语专业、46所新增翻译专业。2016年，英语在高考专业搜索热度排第二名。截至2024年12月，英语专业全国普通高校毕业生规模为10万人以上。2025年7月，1308所本科高校中，有超过四分之三（984所）都开设了英语专业，数量位居所有专业第一。

报道指，一窝蜂开办英语专业，令部分学校的这类专业缺乏质量保障、没有特色，同时跟不上社会需求，容易使得报考热门变为就业冷门。

第二个原因是AI快速发展，要求高校必须优化、调整专业，创新人才培养模式。

有网友认为，AI翻译已可直接看外语文献、影片和外出旅行，已毋须人工翻译。不过，《新京报》有评论文章指，AI翻译即使再高效，也无法像人一样，在沟通中可以做到随机应变、感知情绪。所以高校停招外语专业，应是重新思考起点的机会，在AI可以作为强大工具的新形势下，外语学习应该「学以致用」，并且这个「用」要指向更高的维度和广度。