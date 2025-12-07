Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

枪手集团「换脸」替考89次赚千万 过百作弊入职公务员被炒

更新时间：13:37 2025-12-07 HKT
发布时间：13:37 2025-12-07 HKT

内地近年经济下行，投考公务员人数屡创新高。有犯罪集团看准商机，组成高学历枪手团，以「换脸」造假证方式在多地为他人替考89次，赚取逾千万元（人民币，下同）。法院对主犯判刑最多5年6个月，逾百名请枪「入公」的人被开取。

综合内媒报道，广东高院6日公布了一则案例，指在2014年至2020年，被告人张某洁、陆某强、李某共谋组织考试作弊，以自身及被告人王某、杨某伶等数十名高学历人员当「枪手」，组建替考「团队」。

替枪集团主犯被判囚5年至5年6个月。小红书
相关新闻：国考放宽「35岁」上限后首战 371万人争3.8万公务员岗位

集团以电脑合成兼具考生和「枪手」面部特征的照片，用于线上报考和制作虚假身份证件，由「枪手」持假准考证和身份证混入全国十余省市的考场，利用考试组织部门身份验核漏洞，代替考生参加国家公务员考试等法律规定的国家考试89次，累计收取替考费用逾千万元。

案发后，百余名通过作弊手段入职的考生均被开除公职。

江门鹤山法院一审以组织考试作弊罪分别判处主犯张某洁、陆某强、李某有期徒刑5年6个月至5年不等，并处罚金100万元至70万元不等；以组织考试作弊罪、伪造、变造身份证件罪对其他被告人进行了判处。二审维持了原判。

 

