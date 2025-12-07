Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化︱寿司郎上海开幕等枱14小时 民众：不关心政治

即时中国
更新时间：11:50 2025-12-07 HKT
发布时间：11:50 2025-12-07 HKT

日本首相高市早苗的「台湾有事」言论，令中日关系急速恶化，至今未缓和，不过无碍民间继续追捧日本美食。寿司郎6日在上海首开分店，食客大排长龙，有人的筹号要等14小时才能入座。墟冚情况令日媒也有报道。

寿司郎首次进驻上海，于6日同时有两间分店在上海开幕，吸引大量食客捧场，门外出现长长人龙。


相关新闻：中日恶化｜日本招聘网现抹黑中国人工作 每制一则影片可获4000日圆

日媒共同社报道，上海寿司郎开幕有达700组顾客，排队等候时间长达14个小时，未受中日关系恶化影响。由于人数太多，寿司郎一度要停止派筹。

对于官方呼吁民众停止到日本旅游、民间交流或表演要取消，但有光顾寿司郎的中国食客指「不太关心政治。」

《日本经济新闻》指，寿司郎近年加快扩张步伐，其母公司F&LC社长山本雅启早前表示，争取中国内地门店数量在2026年9月前达到222间，到2035年争取突破500间。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
20小时前
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
23小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
17小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
2025-12-06 11:00 HKT
打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通
打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通
投资理财
7小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
17小时前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
20小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT