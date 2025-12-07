中日恶化︱寿司郎上海开幕等枱14小时 民众：不关心政治

日本首相高市早苗的「台湾有事」言论，令中日关系急速恶化，至今未缓和，不过无碍民间继续追捧日本美食。寿司郎6日在上海首开分店，食客大排长龙，有人的筹号要等14小时才能入座。墟冚情况令日媒也有报道。

寿司郎首次进驻上海，于6日同时有两间分店在上海开幕，吸引大量食客捧场，门外出现长长人龙。



日媒共同社报道，上海寿司郎开幕有达700组顾客，排队等候时间长达14个小时，未受中日关系恶化影响。由于人数太多，寿司郎一度要停止派筹。

对于官方呼吁民众停止到日本旅游、民间交流或表演要取消，但有光顾寿司郎的中国食客指「不太关心政治。」

《日本经济新闻》指，寿司郎近年加快扩张步伐，其母公司F&LC社长山本雅启早前表示，争取中国内地门店数量在2026年9月前达到222间，到2035年争取突破500间。