杭州野生动物园黑熊发狂 撕扑饲养员惊栗画面曝光︱有片

浙江杭州野生动物园发生熊咬人事件。一只黑熊在表演途中发脾气，将饲养员扑倒撕咬，致衣服破损，幸同场人员出手救出。

扑地撕咬逾40秒

内地网络6日下午后流出多段涉及杭州野生动物园的熊攻击饲养员的影片。

事发6时下午3时许，动物园正举行表演，多只黑熊踏平衡车进场，其中一只在脱离平衡车，由饲养员带领上表演台时，突然发狂袭击饲养员。

人立起来最少有1.6米高的黑熊，先双手挥舞和企图咬饲养员，男饲养员不断反抗，但迅即被黑熊扑倒，被袭饲养员挣脱不果遭压在地上不断打圈。

相关新闻：日本熊出没 | 单日5宗熊袭酿5伤 送报、家门前都遇袭 落雪仍出没伤人

同场其他饲养员见奖，即赶来协助，众人分持胶椅、木棍及其他表演道具，不停击打和试图拉走黑熊，一度成功救人，但不久黑熊又再攻击饲养员，最后，在三四人合力下，趁黑熊咬著一个小型篮球架时，合力将牠架回饲养区。整个过程逾40秒。

有目击者表示，事发时吓得许多游客大叫，被袭饲养员衣服严重破烂，手脚疑似受伤。事发后园方即时中止表演。

园方确认饲养员无生命危险。涉事黑熊被带离并暂停表演活动，对其行为异常原因展开评估。富阳区有关部门初步定性为「意外事件」，推测饲养员携带的表演用食物气味激发了黑熊抢食本能。

最新消息是被攻击的饲养员发文报平安，指他并无受伤，涉事的黑熊「熊二」也没受伤。饲养员指，事件可能他携带的红萝卜和苹果，吸引到为食的「熊二」，一时心急想取食造成。