同一客户「仅退款」225个包裹 商家损失5万多元怒报警

内地电商平台「仅退款不退货」服务推出后，常有贪心民众滥用。近日，广州的时女士发布短片，称自己被同一位买家利用平台漏洞「仅退款」225个快递，损失5万多元（人民币，下同）。时女士已经报警立案。

为何被「仅退款」225个快递才发现？时女士表示，这位买家每次会在店舖购买多样商品，商品价格从十几元到几百上千元不等，然后在快递还未签收时，将贵价商品申请仅退款「拦截快递」，再将低价商品的面单与贵价商品交换，把低价商品当成贵价商品退回。

商家发片申诉遭同一客户「仅退款」225个包裹。

时女士称，在曝光此事后，她收到多位商家私信，称疑似遇到同一个买家。时女士透露，该买家私信自己「求谅解」，还转了账，但她并未接受。时女士认为该买家应该对自己的行为负责，「成年人应该得到应有的判罚」。目前，警方正在调查中。

商家展示警方发出的受案回执。

依照内地法规，消费者通过造假、捏造事实等方式骗取经营者的赔偿，或者对经营者进行敲诈勒索的，不适用惩罚性赔偿的规定。如果是数额较小，消费者可能涉嫌民事欺诈，商家可以要求返还货款。如果涉及金额较大或者情节严重的，消费者还可能构成行政违法甚至涉嫌诈骗罪。