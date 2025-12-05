Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

同一客户「仅退款」225个包裹 商家损失5万多元怒报警

即时中国
更新时间：17:33 2025-12-05 HKT
发布时间：17:33 2025-12-05 HKT

内地电商平台「仅退款不退货」服务推出后，常有贪心民众滥用。近日，广州的时女士发布短片，称自己被同一位买家利用平台漏洞「仅退款」225个快递，损失5万多元（人民币，下同）。时女士已经报警立案。

相关新闻：大闸蟹︱AI合成照称买8死6申「仅退款」 广州白嫖买家骗¥195行拘8日

为何被「仅退款」225个快递才发现？时女士表示，这位买家每次会在店舖购买多样商品，商品价格从十几元到几百上千元不等，然后在快递还未签收时，将贵价商品申请仅退款「拦截快递」，再将低价商品的面单与贵价商品交换，把低价商品当成贵价商品退回。

商家发片申诉遭同一客户「仅退款」225个包裹。
商家发片申诉遭同一客户「仅退款」225个包裹。

相关新闻：网购「仅退款」漏洞︱上海17岁少年骗逾 ¥400万 吃喝请客扮大哥判囚6年

时女士称，在曝光此事后，她收到多位商家私信，称疑似遇到同一个买家。时女士透露，该买家私信自己「求谅解」，还转了账，但她并未接受。时女士认为该买家应该对自己的行为负责，「成年人应该得到应有的判罚」。目前，警方正在调查中。

商家展示警方发出的受案回执。
商家展示警方发出的受案回执。

相关新闻：内地网购平台取消「仅退款」服务！淘宝/拼多多/京东拟改退款机制保障商家

依照内地法规，消费者通过造假、捏造事实等方式骗取经营者的赔偿，或者对经营者进行敲诈勒索的，不适用惩罚性赔偿的规定。如果是数额较小，消费者可能涉嫌民事欺诈，商家可以要求返还货款。如果涉及金额较大或者情节严重的，消费者还可能构成行政违法甚至涉嫌诈骗罪。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
5小时前
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
3小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
5小时前
《同事三分亲》女星富商老公尖沙咀大炒车  Tesla座驾遭拦腰猛撞损毁严重  救护车赶到急送院
影视圈
7小时前
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得
大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
2025-12-04 17:52 HKT
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
7小时前
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
2025-12-04 17:45 HKT
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
11小时前