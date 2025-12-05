中国观察：日本「理解尊重」不等于承认

日本首相高市早苗的「台湾有事」风波持续近一个月。前天，高市引用1972年《日中联合声明》，称东京在台湾问题上的立场没有改变，引起一些舆论指她「服软认怂」，承认「台湾是中国领土不可分割的一部分」。但实际上高市只是重申日本「理解并尊重」中方的立场，没有任何软化。

1972年2月，尼克森总统破冰访华，发表《中美联合公报》，美方「认识到」（acknowledges）「台湾是中国的一部分」，而非用「承认」。同年9月，日本首相田中角荣访华，签署《中日联合声明》。日方也效法美国，采取模糊表述：「中华人民共和国政府重申：台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。日本国政府充分理解和尊重中国政府的这一立场，并坚持遵循波茨坦公告第八条的立场。」

曾经殖民统治台湾50年的日本，长期以来都是根据《旧金山合约》（中方不承认该合约），指日本放弃台湾的主权，但台湾的最终地位未解决。高市较早前也引用《旧金山合约》重弹「台湾地位未定论」，引起中方炮轰。

回到前天的国会答辩中，日本公明党议员问高市：关于台湾的地位，日本政府的基本立场是「理解和尊重」中国关于「台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分」的立场，对此，可以理解为日本政府的立场完全没有改变吗？高市回答：「关于台湾，我国政府的基本立场是：与1972年的《日中联合声明》的立场完全一样，没有任何改变。」

也就是说，高市只是虚晃一枪。外交部发言人林剑昨天回应媒体报道表示：「据核实，有关报道不准确，高市首相本人只提及日方在台湾问题上的基本立场如1972年《中日联合声明》所述，这一立场没有变化，仅此而已。」他明确指出，高市仍然只是用立场没有变化来敷衍搪塞，中方对此绝不接受。

纪晓华