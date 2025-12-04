东部战区特种机远海训练 遭2外国战机挑衅20分钟最近百米内

中共中央军委机关报《解放军报》周四在头版刊发文章《枕戈待旦制胜海天－来自东部战区海军航空兵某师的观察报告》，介绍解放军东部战区特种机在某次远海训练任务中突遇险情，与两架外国军机对峙，最近仅相距不足100米。

事发时中方特种机正进行常态化巡航，期间两架不明飞机快速抵近。当时，中方战机缺少歼击机护航，在远离祖国大陆的陌生空域，双方力量悬殊。对方时而盘旋上升，时而加速俯冲，甚至多次故意展露机身挂载的导弹挑衅。

中方战机编队保持飞行姿态，并向外国战机发出语音警告。在与外国战机对峙近20分钟后，中方战机顶住压力，飞抵预定空域，圆满完成训练任务。经历事件的孙飞行员忆述，当时他只想著坚决完成任务，高度1米都不能变、航向1度也不能偏。

东部战区进行飞行训练。微博

东部战区航空兵某旅训练。央视截图

孙飞行员指，起飞就是战斗，升空就要迎敌。这次经历，让他们守护国家海空的决心更加坚定。过一次招，就是一次难得的实战历练。他透露，每次执行完任务，他们都会把对手的战术特点、装备性能等记录在册并加以分析研究，形成针对性的方案库、策略集。

特种机常年担负战备巡航任务

孙飞行员所在特种机部队是在东部战区在调整改革中组建而成。为解决一线部队任务重等问题，东部战区打破常规，按照同一机型部队选调、相近机型部队改换、类同专业部队补充方法，从歼击机、轰炸机部队遴选一批飞行员改装特种机。

该师特种机常年担负战备巡航任务，他们创新小体系、小编组训练模式，每次巡航前都会根据任务区域特点，临机与附近舰艇组成小编组，在巡航途中开展针对性反潜训练，既完成战备任务，又提升协同能力。

该师领导指出，未来战场，单一军兵种难以主宰战场作战行动，任何行动都离不开作战体系的支撑。近年来，他们全方位融入联合作战体系，常态化与歼击机、轰炸机、水面舰艇、潜艇、岸导等友邻部队展开协同训练。去年，在与多个航空兵师同场竞技中，该师力拔头筹，荣获「最佳指挥引导编组」。