独行青年爬「望郎归」失联 4个月第4人

即时中国
更新时间：09:07 2025-12-03 HKT
发布时间：09:06 2025-12-03 HKT

一名23岁男子上月30日在深圳七娘山「望郎归」独自行山期间失联。这是4个月内「望郎归」区域第4人失联，此前3人均证实遇难。

早前3人徒步失联遇难

上游新闻引述南澳办事处人员表示，失联者温某（23岁，男）11月30日上午10点半独自一人从鹿雁科考线起点往大雁顶（望郎归）方向上山，最后出现位置在大水坑附近。当局事后展开搜索，但目前没有传回进一步消息。

网上照片显示，登临「望郎归」后有绝佳的观海视角。 trip.com
「望郎归」山峰位于深圳大鹏半岛七娘山主峰东南方向，海拔434米，因山顶花岗岩经风化形似伫立眺望的女子得名。该区域属于深圳大鹏半岛国家地质公园未开放区域，因为山顶风景壮丽，吸引不少徒步爱好者及网红前往「打卡」。

穿越深圳「望郎归」。 九派新闻资料图
今年8月至10月，「望郎归」区域已有3人徒步失联遇难，当局曾发安全警示。大鹏新区户外运动协会负责人表示，「望郎归」的山路比较野，有很多岔路口，一旦走错路很容易出事。前段时间深圳天气闷热，徒步过程中很容易发生中暑事故。

