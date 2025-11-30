Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「大头」奶粉2.0？︱「奶精沟淀粉」扮外国货销全国 3犯判囚15年

即时中国
更新时间：22:02 2025-11-30 HKT
发布时间：22:02 2025-11-30 HKT

央视曝光河南去年破获一个假奶粉集团，以「奶粉沟淀粉」制造大量仿外国牌子的劣质零营养的假奶粉，销往全国，涉款650万人民币。被捕涉案12人中的3名主犯，被判囚15年及罚款。

经电商平台销往全国

央视《今日说法》26日报道，河南中牟县公安局食品药品环境犯罪案件侦查大队，2024年8月破获一宗假奶粉案。

假奶粉集团将「奶精沟淀粉」伪冒为外国货，经电商销售到全国。央视
警方在当地城郊一个仓库，破获一个假奶粉生产工商，起出大批原材料及仿冒外国奶粉的包装等。

警方检测证物后发现，假奶粉是由「奶精沟淀粉」制成，内有大量麦芽糊精，几乎零脂肪及蛋白质。

假奶粉集团并制造假单据，将假奶粉伪装成「进口奶粉」，以「奶多、钙多、蛋白多」，适合婴幼儿和长者、免疫力低下人士作宣传，经电商平台销售到全国。

警方调查指，该宗假冒伪劣奶粉案涉款650万元，今年7月，中牟县人民法院判3名主犯监禁15年并罚款，其他涉案的10多名疑犯已移交检察机关提起公诉。

有专家指，假奶粉90%以上是碳水化合物，当中无任何营养成份。

2003年安徽阜阳出现大批「大头娃娃」，经调查，受害人因服食劣质假奶粉导致严重缺乏蛋白质，营养极度不良下，脑部发育畸形，事件有12名婴儿死亡，189名婴儿要接受治疗，部份人落下残疾。

 

