安徽萌娃饼店手「督督」毁十多蛋糕 妈妈霸气一句网民劲赞

更新时间：21:21 2025-11-30 HKT
发布时间：21:21 2025-11-30 HKT

安徽一位2岁8个月大的萌娃，在一间饼店趁母亲不注意时，用手指「督」爆十多个蛋糕。店员事后发现向萌娃母亲反映，对方一句「我回来买」，获网民力赞负责任。

据先锋新闻报道，安徽淮北王女士，日前带2岁8个月的女儿到一家西饼店，购买生日蛋糕。

店员与王女士就生日蛋糕式样及取货时间等交谈时，王女士的女儿在店内四处游走，然后打开了一个存放食物的雪柜，好奇地向一盘小蛋糕不断戳。

王女士离开后，店员发现十多个蛋糕出现孔洞损坏，翻看闭路电视发现，原来全是王女士的女儿损坏，于是联络王女士反映。

王女士在看过影片后，立即表示要回店内把所有受损蛋糕买下，「这个事情（戳蛋糕）也是应该我们能去承担的」。

网民纷纷赞王女士为女儿做了最好身教，勇于承担责任。

 

