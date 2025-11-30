宁波地铁现诡异红妆地贴广告 网民：不敢搭尾班车︱有片

浙江宁波地铁近日出现一款车厢地贴广告，引发乘客及网民关注，广告贯通车厢地下，显示一队穿著当地传统民俗服饰的红妆迎亲队。广告被评为诡异似阴间，引起乘客不安。宁波地铁指，涉事广告原意宣传当地传统婚俗「十里红妆」，会将民众意见反映，后续或有整改。

宣传宁波特有婚俗文化

据网上消息，宁波网民陆续反映，在4号线车厢发现一个奇怪的地贴。

宁波地铁出现的新广告，被质疑感觉诡异令人不安。小红书

广告贯穿整个车厢的行人通道，内容是一群穿著红色主调传统服装、化浓妆的队伍，在枱著木轿、搞著锣鼓，正在出发迎亲。

网民批评，地贴广告跨度大，但无文字说明，令人不明宣传目标，而且广告图像走红色古风，产生诡异似阴间的不良感觉。

有网民直言，如在晚间搭乘该广告的车厢，特别是夜深人少的尾班车，会被广告吓到。

宁波地铁客服告诉记者，他们已经收到了不少乘客反映不妥的意见，「第一是立意有点不太明确，第二是宣传方式不太妥当，踩在人家确实不好」，同时他们也关注到了网友们的意见，已经集体提交给了后台的相应部门，后续可能会有整改措施。

客服说，图片上的是宁波当地民俗「十里红妆」，这是宁波市宁海县及浙东地区特有的传统婚俗。