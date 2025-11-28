大埔宏福苑五级火｜竹棚架是否灾难成因？ 工程师对比内地情况分析

香港新界大埔屋村宏福苑多栋住宅楼发生严重火灾，引发广泛关注。救援灭火过程中，网上一直存在「宏福苑大火为何燃烧如此迅速，过火面积如此大」的疑问，其中「香港现在仍在使用竹棚架」的话题成为一大焦点。

为什么香港仍在使用竹棚架？

据红星新闻，香港的建筑建设和维修使用竹棚架「非常普遍」，几乎没见过钢制的。阳光城地产集团土建工程师夏先生接受内媒《红星新闻》采访表示，内地在过去40年房地产发展历程中，脚手架（棚架）早已从竹制、木质转化成钢制，而香港保留了竹棚架。

报道引述今年1月，香港竹棚业持续发展关注组等行业和商会组织就曾针对一宗施工事故回应，竹棚搭建是传统技术，在香港已有上百年历史，「香港地小人多，大部分新建及维修单幢式大厦，因地方环境有限，根本不能够搭建及使用金属棚架。」并提及，如果淘汰竹棚架工种，将阻碍小型工程公司和小业主发展。

夏先生表示，钢制棚架在形式上主要分三种，落地架、悬挑架、爬架；此外，钢制棚架形式多样，「材料上不仅有壁厚要求，还有连接件、高度的要求。出于不同场景用途，形式也多样，比如扣腕式脚手架（棚架）、盘扣式脚手架（棚架）、爬架等。」具体采用哪种，会根据建筑物高度、成本等因素决定。

竹棚架有轻便、便宜、方便和可重复使用等优点。 中通社

例如，高度低的建筑，用落地式；20米以上建筑，为安全性和节省成本，就会使用小悬挑式；如果更高，可使用爬架，「爬架（注：又称提升架）是随著建筑物外墙一周搭建的，还有假体轨道，可以随施工高度不断爬升。」

夏先生表示，香港建筑业成型比内地要早一个周期。由于内地房地产行业的繁荣，新材料不断出现，且供应量巨大，因此不断优化。「既有安全性、经济性，还有整体材料周期上的优化，」因此钢制棚架大面积普及。相反，香港从2000年至2010年后没有大规模新建筑市场，进入以「维修」为主的阶段，对新型材料的利用需求很小，于是沿用了竹棚架。

竹棚架已是香港景观的一部分。

夏先生认为，竹子的最大优点是成本低，但竹子属于脆性材料，有明显缺点。「它的刚度，也就是抗变形能力，比钢制要差。」红星新闻引述美国建筑师宋诗宇博士指出，竹棚架有轻便、便宜、方便和可重复使用等优点，但防火、弯折断裂、承重等材料性能较差，「钢管这些工业材料就不会有这个问题。」

此外，夏先生分析，从经济学角度，钢制棚架目前都以租赁为主，可重复使用，在内地巨大的房地产市场中，钢制棚架持续周转，次数可达到很大数字，因此单次租用成本会被平摊，大大降低。相反，在香港房地产建设缓慢的背景下，竹子周转周期就很低，「假如他们采用钢制材料，周转次数少，那钢材放在那里就易生锈，且单次使用费用高，不划算。」

关于防护网

夏先生指出，通常是聚酯纤维、塑料或PVC（聚氯乙烯）等材质，因此燃烧非常快。「只要有火源燃烧了一点，它很快就扩散开了。」夏先生认为，相比竹子，防护网的燃烧扩散速度要快得多。在这种情况下，宏福苑8栋楼同时施工隐患较大，「加上风的作用，防护网会化成一片一片，蔓延到别的地方，就导致几栋楼同时点著，或者一下子从底部烧到楼顶。」

九龙城衙前围道的市区重建项目，多栋旧楼搭起竹棚。

关于「阻燃材料」

夏先生认为，大部分建筑规范要求的是建材本身的阻燃性，但对施工和维修的材料，往往没有严格要求。「防护滤网也有特殊工艺，可阻燃几小时，但那种材料成本非常高。如果采用，成本会加入招标中，在社区居民那里也没有选择优势。」

夏先生指出，内地现在许多地方已不再使用塑料滤网，而越来越多使用钢制围挡。「尤其爬架，就是用钢铁皮把爬架围合起来。」

