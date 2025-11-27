大埔宏福苑五级火︱深圳消防莲塘集结 官方：例行测试

大埔正进行外墙维修的宏福苑，26日下午有大厦外墙竹棚围网起火，火势失控迅速蔓延至全屋苑八幢中的七幢大楼，至今已造成44死逾71人受伤。26日晚，深圳莲塘有大量消防部队集结，坊间及部份内媒估计或是集结候命准备随时来港支援救人灭火。深圳有媒体27日报道，指据深圳消防部门消息，莲塘口岸外的消防是在进行例行测试。特首李家超凌晨亦回应深圳消防跨境支援传闻，指经评估，消防处认为有足够人手灭火，感谢周边城市关心。



香港及内地网络26日晚间，陆续有大量香港或内地网民发帖，提供照片及影片显示，有大批深圳消防车及人员在市内赶赴莲塘口岸方向，沿路有交通开路指挥。



由于香港大埔宏福苑发生空前火灾，网民纷纷猜测深圳消防大规模在莲塘口岸集结待命，准备随时来港支援。之后，亦有多家内媒报道，指相信深圳消防是集结候命，有需要便即跨境来港支援大埔火灾。

深圳晚报27日早上报道，指在深圳消防部门求证获知，深圳消防在莲塘口岸拉动集结，是例行的拉动测试，目前深圳消防队伍并未前往特别行政区支援。

特首李家超则在凌晨回应媒体时表示，消防处评估过有足够人手灭火，他感谢周边城市关心。消防处方面亦证实，未有向内地提出要求支援。

国防部27日的例行记者会，亦有媒体关注驻港解放军会否出动求灾。国防部新闻发言人蒋斌表示，中国人民解放军驻香港部队将听令而行，依法履职，守护好香港。