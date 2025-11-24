中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场

据新华社报道，11月24日晚，国家主席习近平与美国总统特朗普通电话，阐明在台湾问题上的原则立场。

习近平指出，上月中美在韩国釜山成功举行会晤，达成很多重要共识，为中美关系这艘巨轮稳健前行校准航向、注入动力，也向世界传递积极信号。釜山会晤以来，中美关系总体稳定向好，受到两国和国际社会普遍欢迎，事实再次说明，中美「合则两利、斗则俱伤」是经过实践反复验证的常识，中美「相互成就、共同繁荣」是看得见、摸得着的实景。双方要保持住这个势头，坚持正确方向，秉持平等、尊重、互惠态度，拉长合作清单、压缩问题清单，争取更多积极进展，为中美关系打开新的合作空间，更好造福两国人民和世界人民。

习近平阐明了中方在台湾问题上的原则立场，强调台湾回归中国是战后国际秩序重要组成部分。中美曾并肩抗击法西斯和军国主义，当前更应该共同维护好二战胜利成果。

特朗普表示，习近平主席是伟大的领导人。他与习近平在釜山的会晤非常愉快，完全赞同其对两国关系的看法。双方正在全面落实釜山会晤达成的重要共识。中国当年为二战胜利发挥了重要作用，美方理解台湾问题对于中国的重要性。

两国元首并谈及乌克兰危机。习近平强调，中方支持一切致力于和平的努力，希望各方不断缩小分歧，早日达成一个公平、持久、有约束力的和平协议，从根源上解决这场危机。