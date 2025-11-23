集体中毒︱贵州5人误食「野生金针菇」 致3死2伤

贵州毕节16日发生严重集体中毒事故，5名民众采摘「野生金针菇」，一日两餐食用后，出现集体中毒，导致3人死亡，2人受伤。事件中，疑被误食的是与金针菇外形相似的「条盖盔孢伞」。



相关新闻：日翁误信AI称「月夜茸」可以食用 吃后30分钟狂呕送院

疑造成3死2伤的剧毒「条盖盔孢伞」。小红书＠利爪德鲁伊

疑造成3死2伤的剧毒「条盖盔孢伞」。小红书＠利爪德鲁伊

疑造成3死2伤的剧毒「条盖盔孢伞」与野生金针菇外形相似。小红书＠疑造成3死2伤的剧毒「条盖盔孢伞」。小红书＠洁云的菌物研究所

综合内媒报道，毕节市七星关区亮岩镇太极村张先生透露，事件中的5名中毒者，是他的堂哥、堂哥母亲、侄子，以及堂哥养殖场的两名工人。



相关新闻：德国顶级医疗展200多中国人集体食物中毒 至少4人入院

他指，16日中午，堂哥在家附近摘了野生菌并烹制食用，当下并未出现任何异常。于是晚饭又再次食用，当天深夜，便出现呕吐、腹泻等症状后送医。当时医生说明，误食这种菌子后会慢性中毒，五、六个小时后身体才会出现反应。

野生菌科普博主向《极目新闻》表示，从涉案野生菌的照片看，中毒者误食的是全球最毒蘑菇之一的条盖盔孢伞，毒性与「致命鹅膏」（白毒伞）相当。

条盖盔孢伞外形与野生金针菇相似，但含有鹅膏毒肽。资料显示，成人误食1-2朵（约5克重）即可致命，儿童剂量更低，全球统计死亡率80%-95%，若未及时进行肝肾移植，中毒后72小时内多因肝肾功能衰竭死亡。

目前七星关区疾管中心已赴现场采样调查，地方政府正协助家属善后，卫健部门也以宣传等方式加强野生菌食用安全警示。