Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

集体中毒︱贵州5人误食「野生金针菇」 致3死2伤

即时中国
更新时间：10:30 2025-11-23 HKT
发布时间：10:30 2025-11-23 HKT

贵州毕节16日发生严重集体中毒事故，5名民众采摘「野生金针菇」，一日两餐食用后，出现集体中毒，导致3人死亡，2人受伤。事件中，疑被误食的是与金针菇外形相似的「条盖盔孢伞」。

相关新闻：日翁误信AI称「月夜茸」可以食用 吃后30分钟狂呕送院

疑造成3死2伤的剧毒「条盖盔孢伞」。小红书＠利爪德鲁伊
疑造成3死2伤的剧毒「条盖盔孢伞」。小红书＠利爪德鲁伊
疑造成3死2伤的剧毒「条盖盔孢伞」。小红书＠利爪德鲁伊
疑造成3死2伤的剧毒「条盖盔孢伞」。小红书＠利爪德鲁伊
疑造成3死2伤的剧毒「条盖盔孢伞」与野生金针菇外形相似。小红书＠疑造成3死2伤的剧毒「条盖盔孢伞」。小红书＠洁云的菌物研究所
疑造成3死2伤的剧毒「条盖盔孢伞」与野生金针菇外形相似。小红书＠疑造成3死2伤的剧毒「条盖盔孢伞」。小红书＠洁云的菌物研究所

综合内媒报道，毕节市七星关区亮岩镇太极村张先生透露，事件中的5名中毒者，是他的堂哥、堂哥母亲、侄子，以及堂哥养殖场的两名工人。

相关新闻：德国顶级医疗展200多中国人集体食物中毒 至少4人入院

他指，16日中午，堂哥在家附近摘了野生菌并烹制食用，当下并未出现任何异常。于是晚饭又再次食用，当天深夜，便出现呕吐、腹泻等症状后送医。当时医生说明，误食这种菌子后会慢性中毒，五、六个小时后身体才会出现反应。

野生菌科普博主向《极目新闻》表示，从涉案野生菌的照片看，中毒者误食的是全球最毒蘑菇之一的条盖盔孢伞，毒性与「致命鹅膏」（白毒伞）相当。

条盖盔孢伞外形与野生金针菇相似，但含有鹅膏毒肽。资料显示，成人误食1-2朵（约5克重）即可致命，儿童剂量更低，全球统计死亡率80%-95%，若未及时进行肝肾移植，中毒后72小时内多因肝肾功能衰竭死亡。

目前七星关区疾管中心已赴现场采样调查，地方政府正协助家属善后，卫健部门也以宣传等方式加强野生菌食用安全警示。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前