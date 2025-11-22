中日恶化︱国会答询「台湾有事」论 高市指属政府一贯立场 数百民众首相官邸前抗议

日相高市早苗本月7日在国会答询时声称，如果台湾发生紧急状况，伴随涉及使用武力，可能构成日本可行使集体自卫权的「存亡危机事态」，暗示日方可以武力介入台海，引发此轮中日紧张局势。她昨日称，推进日中战略互惠关系的想法不变。对此，中国外交部发言人毛宁表示，日方如果真心想发展中日战略互惠关系，就应该立即收回错误言论，切实把对华承诺体现在实际行动上。有数百名日本民众21日晚上在东京的首相官邸前集会，抗议首相高市早苗近日在国会发表的涉台错误言论，要求撤回相关表态并作出解释和道歉。

声推进日中战略互惠想法不变

日本共同社报道，高市昨在官邸接受采访，提及上月在南韩与中国国家主席习近平会面时确认了全面推进「战略互惠关系」的大方向，指「这样的想法没有任何变化」。



她又就国会「台湾有事」的答辩作出回应，称「政府的立场是一贯的」，怎样的事态属于「存亡危机」，将结合实际发生的个别具体情况，进行综合判断。

李强G20无意会见日本领导人

二十集团（G20）南非峰会将于当地时间22日揭幕，中国总理李强和高市早苗届时将同场出席会议。对于日方声称对与中方对话接触持开放态度，毛宁前日强调，李强总理在峰会期间没有会见日本领导人的安排，「请日本自重」。

日首相官邸前数百民众抗议

当地时间21日晚，大量日本民众在首相官邸前举行抗议活动，强烈要求日本首相高市早苗撤回所谓「存亡危机事态」的错误言论，表示「不要让日本陷入危险」。抗议者们伴随鼓声高呼「高市首相不要煽动战争」「立即撤回不当言论」等口号。

示威者高举写有「因高巿才有事」及「高巿下台」等标语，并高叫「禁止军国主义复燃」的口号，要求高市对涉台言论负责并辞去首相职务。有示威者表示，近期日本不少景点的中国游客明显减少，旅游业开始受到冲击，高市应该对自己言论引发的外交与经济后果承担责任。