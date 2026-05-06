波仔至醒灵活玩│「翠湖烈风」成冷值博

沙田举行季内最后一次全泥地夜赛，四班千二米拆开三组，第三场「快乐神驹」近仗采用领放跑法成绩不俗，排十二档应尽量切入领放；其次口劲偏重的「喜乐之星」及再跑泥地的「铝主角」，两驹最近试闸也尝试领放，加埋跑番千二应该够快的「精算奕然」，估计今仗步速不慢。

而「起舞奜奜」上仗中段愈褪愈后，在不利追步速下，入直路时较后劲更强的「穿甲金鹰」留得更后，可谓大势已去；不过，最终牠仍然可追回一席第五名，反映作战状态对办，今仗成为热门也十分合理。

不过，笔者认为转战泥地的「翠湖烈风」未可忽视，季初赢马后虽未再有建树，但在521场次，沿途跟前蚀步速，同场相若跑法的「雷神太保」、「洪才」及「光年程祥」，已先后交出好表现。

再看「翠湖烈风」前仗增程跑泥地一哩，沿途二叠前置望空竞跑，形势亦不理想，但最后百多米才力弱且未有溃散，似乎作战状态未见回落；现时评分比季初赢马时尚低一分，拥有优先出赛权却决意报跑泥地赛，估计今仗仍会有分头，如临场偏差并非倾侧大利前置，值得冷敲。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 WP 3

第三场 Q/QP 6 7 12 复式

第七场 Q/QP 5 胆拖 4 6 11

混合过关三串七 共146注

