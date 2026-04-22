亨利拆局│练马师王吼方嘉柏

莫雷拉回归以来，其胯下马匹多数在隔晚已备受追捧，尤其是4月8日首回合谷战，雷神坐骑只只是热门，可谓蔚为奇观！直至上期沙田赛事，马迷终于回复冷静，雷神埋单交出一赢三位，各驹赔率都算正常。

回说今期谷战，方嘉柏出马八匹俱由雷神操刀，隔晚未见疯狂票数，即使热门如「朗日雪峰」、「富心星」「友赢威驰」，赔率尚算有肉食，值得投注过关以小博大，或可选择投注方嘉柏练马师王，胜在唔怕捉错路，博佢全晚连场出击。

重点争分马方面，「朗日雪峰」是北半球马，上季由三月开始冒勇，作战状态可维持至季尾；大前仗佢赢马也适逢是三月，上仗转战盲门泥地也入位，今次回师胜途更添把握。「富心星」近两仗赢马俱是摆前顺放，但上仗步速飞快仍贯注到尾，四岁马显然大熟大勇，料会用尽一时。「友赢威驰」大前仗入Q靠赚形势，但随后两战都接近，则反映本身也有进步，尤其今仗强配雷神，更添赢马机会。

目标：方嘉柏

赔率：2.5

全日恶马 第二场：朗日雪峰

练马师王最佳投注时机：第二场前