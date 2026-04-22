Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼方嘉柏

名家专栏
更新时间：02:00 2026-04-22 HKT
发布时间：02:00 2026-04-22 HKT

莫雷拉回归以来，其胯下马匹多数在隔晚已备受追捧，尤其是4月8日首回合谷战，雷神坐骑只只是热门，可谓蔚为奇观！直至上期沙田赛事，马迷终于回复冷静，雷神埋单交出一赢三位，各驹赔率都算正常。

回说今期谷战，方嘉柏出马八匹俱由雷神操刀，隔晚未见疯狂票数，即使热门如「朗日雪峰」、「富心星」「友赢威驰」，赔率尚算有肉食，值得投注过关以小博大，或可选择投注方嘉柏练马师王，胜在唔怕捉错路，博佢全晚连场出击。

重点争分马方面，「朗日雪峰」是北半球马，上季由三月开始冒勇，作战状态可维持至季尾；大前仗佢赢马也适逢是三月，上仗转战盲门泥地也入位，今次回师胜途更添把握。「富心星」近两仗赢马俱是摆前顺放，但上仗步速飞快仍贯注到尾，四岁马显然大熟大勇，料会用尽一时。「友赢威驰」大前仗入Q靠赚形势，但随后两战都接近，则反映本身也有进步，尤其今仗强配雷神，更添赢马机会。

目标：方嘉柏

赔率：2.5

全日恶马 第二场：朗日雪峰

练马师王最佳投注时机：第二场前

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
6小时前
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
01:34
施明设灵丨李家鼎不满李泳汉家属花圈拒落弟妇名字 按耐悲愤只求丧礼安然进行：唔会去解秽酒
影视圈
7小时前
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
流水虾烧烤场全线结业！推5小时任食海鲜救市失败 熟客不舍：唔知可以再喺边到食到......
饮食
9小时前
伊朗局势｜特朗普：美军向伊朗货船开火并扣押 据报伊朗拒绝参与第二轮谈判｜持续更新
01:42
伊朗局势｜特朗普称若会谈没进展准备轰炸伊朗 伊方：未定是否参与第二轮谈判｜持续更新
即时国际
36分钟前
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
2.28亿元金多宝︱5.2搅珠 庆祝六合彩50周年 头奖彩金破纪录
社会
9小时前
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
老人家获派公屋冇钱装修 获独居长者「神人级」献计解救 几百蚊竟能搞掂？｜Juicy叮
时事热话
9小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
12小时前
汇丰散户出席股东会 称最紧要派息 盼总部搬回香港
汇丰散户出席股东会 称最紧要派息 盼总部搬回香港 「今年礼物胜去年」
股市
10小时前
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
2026-04-20 13:27 HKT
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
7小时前