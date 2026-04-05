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Dickson心水│「捷威」强配志不在小

名家专栏
更新时间：15:18 2026-04-05 HKT
发布时间：15:18 2026-04-05 HKT

袁幸尧与黄宝妮都在刚周三赢马，或多或少受惠当晚泥地大利前置，以及双双皆有磅减优惠。今期田草赛事采用B+2跑道，若非天雨影响，一般偏向有利放头跑法，QT揾配脚，宜兼顾两位女将的前置型坐骑。

第三场四班千六米，姚厩「捷威」强配潘顿，回看牠上仗对手「黄金骑士」升班继续赢，而蹄下败将「穿甲金鹰」和「爆出美丽」接战都赢马，「真叻仔」转战谷草亦入Q，实属强组，加上「捷威」于该役冲刺时曾受挤阻，结果亦追入第五名，这次揾潘顿策骑志不在小。

第六场三班一千米，「路路劲」久休复出后，两战都以短距离之差落败，不过能连番逼近超级马「兴驰千里」，实力绝不简单，既然状态当锐，照计乘勇必拼。

第三场：3捷威
第六场：8路路劲

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