甜甜小记│「同心同乐」周日力争连捷

国际赛马联盟公布今年一月至三月八日的全球马匹国际评分，全球最高评分两驹都属于香港马，排第一位是香港马王「嘉应高升」（评128分）；「浪漫勇士」（评124分）则排第二位。「嘉应高升」是继「金鎗六十」于2023年一月至三月的全球马匹国际评分中排首名后，再有香港马成为全球世一马，认真可喜可贺。小记非常幸运，可以见证「金鎗六十」和「嘉应高升」世一马的登顶过程，同时也很感谢这两匹世一马主陈家梁和梁锡光帮小记做过《星岛日报》的名人版专访。前晚小记出席「金鎗六十」马主陈家梁伉俪孙儿百日宴，回想以往多次访问陈家梁，一幕幕采访回忆重现脑海。

小记非常感恩，一直以来获得不少马主协助接受访问，其中「波」系马主苏志康是其中之一，他和爸爸苏振雄在港养有不少马，除了「波」系的「和平波」、「爱心波」、「斗志波」、「正义波」外，他们也是「将」系（「将义」、「将傲」及「将睿」）及「同心」系（「同心同乐」、「同心同梦」）的团体马主。早前小记采访「同日同乐」庆功宴，苏志康说：「一场赛事可能在短短一两分钟完成，但幕后骑练、马房团队付出许多努力心血，全靠游达荣悉心训练；游厩每一位员工的心机；骑师出色的发挥，我十分感谢他们。」「同心同乐」将出战周日沙田第十一场，力争连捷。

马主苏志康（右一）感谢游达荣及其马房团队付出许多努力心血，悉心训练「同心同乐」。

陈嘉甜