形瑨收4000票乘势加推 每呎1.77万元

新地旗下荃湾形瑨连日收票反应理想，截至下午3时已收近4,000票，发展商表示有见市场反应热烈，于今日加推2号价单，涉118伙，折实售价468.77万元起，折实呎价16,299元起，折实平均呎价17,729元。另外，亦于同日上载首份销售安排，将于周六以价单形式推售154伙1房及2房户，折实平均呎价17,408元，将于明日截票，周五进行抽签。

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新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，项目连日开放示范单位，成功吸引大批参观客前往，项目至今累录逾1.8万参观人次，当中年轻客外，亦有不少为带同长辈及小孩参观的家庭客，另外亦有逾一半为区内客。

谭锡湛续指，项目截至下午3时，暂录近4,000票，有见市场反应热烈，上载2号价单应市，涉118伙，包括30伙1房及80伙2房，面积介乎273至416方呎，计算最高15%折扣优惠后，折实售价468.77万至761.68万

，折实呎价16,299元至18,578元，折实平均呎价17,729元，有见是次加推单位户型及景观较上张价单优越，因此虽然价钱上较首张价单贵3%，不过仍属原价加推。

谭锡湛亦提到，项目亦意上载首张销售安排，将于周六以价单形式推售154伙，包括42伙1房及112伙2房，折实平均呎价17,408元。是次将设有大手组及散客组，其中大手可购2至4伙，普通买家则可购1至2房，是次为每组预留各77伙。项目将于明日截票，周五进行抽签。

仲量联行香港主席曾焕平表示，项目位处荃湾综合发展区，设施齐全，另外亦有优化天桥系统连接，加上区内近6年未有新供应，因此项目成交市场近期焦点。