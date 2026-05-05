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海盈山4B期短期内推大户招标 意向价参考黄竹坑站上盖近期一手成交

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更新时间：15:06 2026-05-05 HKT
发布时间：15:06 2026-05-05 HKT

由嘉里牵头，伙拍信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目海盈山4B期于日前上载项目楼书，发展商表示正式为项目3房及4房大宅命名为「Collection Privée尊尚系列」，涉170伙，预计短期内上载首张销售安排，并以招标形式推售该批3房及4房单位。

嘉里发展董事及香港区总经理汤耀宗表示，项目于今日为3房及4房大宅命名尊尚系列，并将于周内开放预约参观现楼示范单位，预计短期内推出首张销售安排，料以招标形式推售尊尚系列大宅，意向价钱参考黄竹坑站上盖及港岛南区近期一手成交价。

太古地产住宅业务董事杜伟业指，单位内部采用精选优质建材及品牌家电设备。所有4房单位均尊享私人升降机大堂，确保极高私隐度及尊属感。

信和执行董事田兆源表示，该批单位分布于项目第1A及1B座A及B室和第1C座A室，面积为812至2,291方呎，部份单位坐拥深水湾及寿臣山景致。

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