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壹沐2期加推42伙 每呎均价2.11万

新盘速递
更新时间：14:47 2026-05-05 HKT
发布时间：14:47 2026-05-05 HKT

恒基旗下土瓜湾新盘壹沐第2期备受市场追捧，今晚7时(5日)再度加推价单3号，共42伙标准单位，包括8伙一房、21伙二房、9伙三房及4伙三房一套单位，该批单位折实售价约502.83万至1,196.46万元，折实呎价约18,683至23,368元，折实平均呎价约21,126元。最低折实呎价单位为一房2座5楼L室，折实呎价18,863元。

发展商表示截至中午12时项目已收约1,550票，超额认购逾9倍，有见市场反应热烈，将于今日加推新价单，且有一定提价空间，并推出首张销售安排，预计周六展开首轮推售。

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，中午12时项目已收约1,550票，按现有已推出的146伙，超额认购逾9倍。目前入票客源中，据观察内地客占逾40%，另外投资客占约3至4成，主要作长线投资收租用。另外目前有不少准买家有意购入逾4伙，其中亦有买家表示有意购逾10伙。

林达民续指，有见市场反应热烈，预计将于今日加推新价单，并有一定提价空间，并同步上载首张销售安排，预计周六展开首轮销售。

另外发展商亦介绍项目唯一一伙天台特色户，单位为35楼F室，面积957方呎，4房双套连储物室套房间隔，附连588方呎私人平台及617方呎私人天台。单位楼高约4米，空间感十足，客饭厅及睡房采全玻璃幕墙设计，可外望开扬景致。单位招标意向呎价4.5万。

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