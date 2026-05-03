恒基二部4月销售额逾65亿 创集团逾20年单月新高

恒基、希慎及帝国合作发展的红磡首岸 ，首两轮销售全数沽清，短短一周售出338伙，套现逾26.4亿元。恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉先生表示，项目第3期(第1座)自推出首张价单以来反应热烈，向隅客众，将于短期内上载销售安排。

他续指，项目第1期（第2座）首两轮销售向隅客众，约70%为本地买家，20%为国内买家，2%为外国买家，另有8%以公司名义入市。买家中不少为家庭客，购买两伙单位自用及换楼。亦有不少买家钟情项目位处著名名校网，属市区非常罕见的大规模合并式小区发展。

付款办法方面，约71%买家选择100天成交付款计划（A plan) ，13% 选择270天成交付款计划（B plan) ，16%选择建筑期付款计划。

另外，恒基营业二部今年首4个月总销售额逾120亿元，共售出约1,000伙，4月份单月销售额逾65亿元，共售出约700伙（包括首岸、启德跑道区项目及南首等），创下集团逾20年单月住宅销售额新高。