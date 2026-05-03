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壹沐2期暂收700票 超额认购3.7倍

新盘速递
更新时间：15:51 2026-05-03 HKT
发布时间：15:51 2026-05-03 HKT

恒基旗下土瓜湾新盘壹沐第2期日前接连上载2张价单，截至下午2时暂收约700票，超额约3.7倍，最快未来一周内加推及开售，首轮销售料有机会推出特色单位招标。

最快未来一周加推及开售

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，项目于五一长假档期推盘，吸引不少内地客到场，认为属有效率推盘的时间，有机会于未来一周加推及上载销售安排，有机会推出特色单位招标。

林达民透露，项目客源中不乏准买家想购入多于1伙，更有考虑购买4伙至8伙，故将于首轮销售中设置大手客组别。

林达民另介绍项目的顶层连平台特色户，属于3房1套户型，为2座35楼A室。该单位面积为684方呎，连426方呎私人平台。其中最大亮点在于单位层与层之间高度达约4米，特高楼底设计不仅营造出媲美独立屋的非凡气派，更大幅提升空间感。单位的客饭厅以长方形布局，长约9.2米。

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