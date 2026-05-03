形瑨暂收逾2000票 累录逾1.2万人次参观 料短期加推应市

新地旗下荃湾形瑨连日来开放示范单位及收票，吸引不少睇楼客趁长假期前往睇楼，市场消息指，项目已收逾2000票，对比首批110伙计，超额认购逾17倍；发展商指，该盘累积录逾1.2万人次参观；据市场消息指，该盘将于短期内加推应市。

该盘昨日续开放示范单位予公众参观，位于九龙站商厦展销厅现场所见，不少睇楼客趁假期前往参观，不时出现等候上楼参观人龙，场内外均现大批睇楼客，整体气氛理想。

超额认购逾17倍

发展商表示，截至昨晚6时为止，项目累积录约1.2万参观人次。市场消息指，该盘已收逾2,000票，对比首批110伙计，超额认购逾17倍，据指，项目将于短期内加推应市。

形瑨首批单位涉及110伙，涵盖30伙1房及80伙2房，面积介乎273至416方呎，计算最高15%折扣优惠之后，折实售价461.46万至736.44万，即全数单位低于800万，折实呎价16,079至17,981元，折实平均呎价17,177元。

入场单位为5楼K室，面积273方呎，折实售价461.46万，折实呎价16,903元。呎价最平单位为5楼M室，面积393方呎，折实呎价16,079元。