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名日・九肚山连沽2伙 套现逾4100万

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更新时间：21:21 2026-05-02 HKT
发布时间：21:21 2026-05-02 HKT

长实发展的沙田九肚山豪宅名日．九肚山，今日连录两宗成交，单日套现逾4,100万元。

是次最高成交价单位为1座17楼C室，面积1,226方呎，属4房双套连储物间及洗手间间隔，成交价2,253.6万元，呎价约18,382元。另一宗为2座23楼B室，面积1,053方呎，属3房套连储物间及洗手间间隔，成交价1,945.9万元，呎价约18,480元。

据悉，今日两组本地买家均于示范单位开放即到场参观，同样心仪项目位处于半山，地段尊尚，环境清静优美兼享吐露港海景，客人考虑到发展商加价在即，迅速决定购入单位，分别作自住及投资用途。

长实营业部经理詹勋荣表示，发展商早前宣布将于本月15日起加价逾3%后，消息公布后刺激买家加快入市，示范单位预约人数大增，不少客人均表示欲把握机会于加价前购入优质海景单位。

名日．九肚山至今累售234伙，合共套现逾36.8亿元，现仅余少量3及4房大宅供应。
 

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