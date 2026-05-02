DEEP WATER SOUTH 6B期加推48伙招标

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH第6B期，今日上载全新销售安排，将于下周三（6日）推出48伙大宅以招标形式发售。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，DEEP WATER SOUTH开售以来一直深受市场追捧，至今累售149伙，套现超过27亿。项目近月成交表现持续理想，第6B期GRANDE BLANC纯大宅早前更录得大手买家购入两伙，涉资近1.5亿，而个别成交呎价更逾50,000元。有见市场反应热烈，为回应需求，项目第6B期今日上载全新销售安排，将于下周三（6日）推出48伙大宅以招标形式发售。

黄光耀续指，以招标形式推售48伙大宅，当中包括13个3房1套连工作间连洗手间、12个3房套连储物室连洗手间、12个4房2套连储物室及工作间连洗手间及私人升降机大堂、 11个4房2套连工作间连洗手间及私人升降机大堂户型，面积由918至1,696方呎。

所有单位除饱览深水湾、寿臣山景色外，更俯瞰项目南法梯级式无边际泳池，打造「山、海、池」三重视觉盛宴。所有单位配备国际顶级品牌系列厨房设备，而4房大宅更设私人升降机大堂。