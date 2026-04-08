复活长假新盘沽逾310伙 海瑅湾I加推127伙 入场价600万 每呎1.74万

长假期新盘销情理想，当中重头戏为将军澳日出康城海瑅湾I，昨天长假期最后一日进行次轮销售，并能承接首轮销情报捷旺势，即日沽152伙，个别单位呎价高见1.91万，发展商亦乘势加推新一张价单涉27伙，折实平均呎价1.74万，项目销售情想，同时推高长假期新盘售出单位总数至逾310伙。

信和牵头，伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的海瑅湾I昨日以价单方式推售168伙，另推出86伙以招标方式发售，合共发售254伙。位于尖沙咀商厦的展销厅所见，不少准买家于上午开售前，已率先到场排队并与代理商讨拣楼策略，现场人流不断，从中可见有不少年轻客身影，同时亦见有外籍准买家，人龙亦由商场排至户外，发展商先进行A组大手组别拣楼程序，随后即进行B组拣楼，期间人流秩序井然，信和执行董事田兆源形容现场气氛相当不俗。

信和田兆源表示，昨日买家以用家主导，占逾8成，另外有2成为投资客。

家族办公室大手购4伙

发展商傍晚公布销情，田兆源表示，项目昨日沽售152伙，对比可售的168伙，占逾90%，若连同首轮销售及招标单位，项目不足3周速沽522伙，套现逾46亿，昨日大部分买家为用家，占逾8成，另外有2成为投资客，项目亦获家族办公室大手购入4伙，作长线投资用途。另外，昨日出席买家中不少为外籍人士。

田兆源续指，昨日成交价最高单位为2B座36楼D室，面斥558方呎，2房连书房间隔，成交价926.77万，呎价约16609元。而呎价最高单位则为2A座46楼A室，面积472方呎，2房间隔，以904.55万成交，呎价19164。

将军澳日出康城海瑅湾I承接首轮销售旺势，昨日仍有大批准买家到场拣楼，气氛不俗。

加推127伙 4号价单加价约4%

项目得势不饶人，昨日乘势加推新一张4号价单，部署第3轮公开发售，加推127伙单位全数为标准户型，包括14伙1房及113伙2房单位，以最高折扣15%计算，折实平均呎价17488元，较上一张价单折实平均呎价16788元，调升约4%。

入场价600万

新价单最平单位为1A座43楼E室，面积360方呎，1房间隔，折实入场价600.69万，呎价16686元；售价最高为2B座71楼D室，面积558方呎，为2房连书房间隔，折实售价949.62万，呎价17018元。至于呎价最低的单位为2B座43楼D单位，面积558方呎，2房加书房间隔，折实售价899.47万，呎价16120元。项目仍有待公布销售安排。

海瑅湾I于长假期最后一天进行次轮发售，并单日售出152伙，带动长假期新盘销售冲破300伙。昨日海瑅湾I销情彪炳，其他新盘亦录得不俗的成交，其中中海海外牵头，伙拍恒基、九龙仓及嘉华合作发展的启德维港．湾畔，昨日连沽2伙，单日套现逾4400万，其中造价最高为5B座23楼B室，面积667方呎，成交价2224.9万，呎价33357元，整个维港．湾畔系列项目长假期共售出9伙。

海瑅湾I价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积 (平方呎) 折实价 / 呎价 2号价单 2026/3/24 127 360至472平方呎 582万至 875.8万元 (15,185至18,556元) 1号价单 2026/3/20 254 360至569平方呎 572.6万至930.4万元 (14,697至16,735元)

首置客购得2房「心头好」

将军澳日出康城海瑅湾I昨日次轮销售表现不俗，当中不少买家为首轮销售未能成功购得单位的向隅客，其中于康城区居住的郑小姐以首置客身份斥资逾700万购入2房园景户自住。

来自日出康城区内的的郑小姐表示，是次斥资逾700万，购入1伙内园景2房户，是次为首次置业，并曾到其他二手楼盘作比较，不过有见项目价钱合理，加上用料好且周遭配套完善，故决定入市。

同来自区内的林小姐昨斥资逾700万购入1伙海景2房户。她提到自己本身与家人一同于区内居住，而是次则为首次置业。她于首轮销售时亦有入票，惟票数较后成为向隅客，并于次轮销售成功上车。有见项目临海及会所配套不俗，同时为日出康城压轴一期，供应稀缺，加上临近地铁站及跨湾大桥，交通便捷方便上班，故决定入市自住。

日出康城海瑅湾I资料

期数 13A期 海瑅湾I (13B期) 地址 将军澳康城路1号* 座数 未公布 2座 单位数目 1,284伙 1,266伙 户型 1房至4房 实用面积 未公布 323至1,716平方呎 预计关键日期 2027年6月30日 发展商 信置、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁 示范单位地址 尖沙咀中心地下「海瑅湾 LA MIRABELLE」展览厅

宏安地产旗下黄大仙荟淳亦取得不俗销情，假期间共售出5伙，宏安地产执行董事程德韵表示，4月楼市气氛持续向好，市场购买力进一步释放，假期内售出单位均为2房户型，全盘暂售出53伙，套现逾3.3亿。

会德丰地产牵头伙拍恒基、新世界及帝国合作发展的启德MIAMI QUAY昨连沽5伙，造价最高为3座11楼A室，面积620方呎，为3房间陯，单位以1491万售出，呎价24048元，同系同区DOUBLE COAST III昨日亦售出1伙，两盘单日套现逾5400万。