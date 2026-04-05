新盘货尾两日沽40伙 黄金海湾．意岚累售5伙 柏珑两房793万成交

长假期未有全新盘推出销售，成交仍以货尾单位为主，昨单日沽约12伙，而长假期首两日共录约40宗成交；最瞩目为旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾．意岚，近期销情持续理想，连日来均录得成交，昨再沽2伙两房单位，单日套现约1,184.4万，呎价最高1.43万；另外，该盘首两日假期共沽约5伙，共套现约3,058.6万。

黄金海湾．意岚呎价1.43万

上述成交包括3座19楼D室，面积447方呎，属2房间隔，采开放式厨房设计，以613.3万成交，呎价约13,720元；而2座19楼F室，面积399方呎，同属2房间隔，采开放式厨房设计，则以571.1万成交，呎价约14,313元。

项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。地理位置方面，该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

而且楼盘邻多个大型商场，覆盖庞大购物商圈，生活娱乐配套尽在咫尺，更转瞬即达各大消费热点，尽揽一众旗舰级商场，衣食住行以至娱乐消闲配套一应俱全，让住户尽享无限便利购物体验，贴心照顾住户各方面生活需要，势将吸引追求品味生活用家客及深港两地投资客。

锦上路柏珑昨沽出3伙

另外，由信和牵头发展的元朗锦上路柏珑于昨沽3伙，分别为3座8楼A1室，面积477方呎，2房间隔，造价793.26万，呎价16,630元。另一伙为3座11楼A1室，面积及间隔与上述单位一样，以796.87万成交，呎价约16,706元。

MIAMI QUAY呎价近2.5万

会德丰地产、恒基、新世界及帝国合作发展的启德新盘MIAMI QUAY系列2日连沽4伙，其中MIAMI QUAY I最新售出1座20楼G室，面积500方呎，2房连书房户型，成交价1,245.8万，呎价约24,916元。另外2座20楼D室，面积457方呎，2房间隔，以1,056.4万售出，呎价约23,116元。至于MIAMI QUAY II则沽出6座8楼F室，面积334方呎，1房设计，以695.3万成交，呎价20,817元。

DEEP WATER SOUTH一房1107万沽

集团与港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6A期则售出2C座10楼E室，面积399方呎，1房间隔，单位成交价1,107.1万，呎价约27,747元；以及2C座35楼C室，面积563方呎，2房1套连梗厨设计，成交价1,795.5万，呎价约31,892元。

宏安旗下北角101 KINGS ROAD最新售出20楼D室，面积440方呎，2房连梗厨户型，单位最终以为1,343.3万售出，呎价约30,530元。

建灏与市建局合作发展的旺角映居沽售22楼D室，面积339方呎，睡房连书房间隔，成交价735.94万，呎价21,709元。

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，于假期售出2C座28楼G室，面积306方呎，1房间隔，成交价638.8万，呎价约20,876元。