瑜一首推逾千呎4房特色户招标 造价料创何文田站新高

新盘速递
更新时间：16:31 2026-03-12 HKT
发布时间：16:31 2026-03-12 HKT

华懋及港铁合作发展的何文田站上盖新盘瑜一第IB期，在下周一（16日）起首次在现楼阶段以招标形式推售逾千呎4房高层特色单位，3个单位均位于3A座，包括顶层特色单位及天际特色单位，全数面积为1,234方呎，属4房套间隔。

华懋销售及市场总监封海伦表示，近日豪宅市场成交畅旺，由2月至今3,000万以上的一手住宅成交宗数达98宗，反映优质单位继续备受追捧，有价有市。集团对优质的特色单位向来惜售，而逾千呎的4房单位全盘仅有16伙，占整个项目不足2%，极为罕有。

有见近日市场对优质单位热切需求，自现楼阶段亦收到不少客户对特色单位的查询，因此发展商今日（12日）上载最新销售安排，下周一（16日）起以招标形式发售3个第3A座高层特色单位，预料有机会刷新何文田站上盖项目最高成交纪录。

3个极罕有的特色单位，包括1伙连天台单位，第3A座29楼A室，面积1,234方呎，设内置楼梯直达859方呎私人天台，可眺望西九龙海景及多个地标建筑，及享有开扬何文田公园及及京士柏上配水库游乐场绿意景致；以及2伙连平台单位，第3A座28楼A室及第3A座28楼B室，面积1,234方呎，连51方呎平台。

瑜一自现楼阶段以来，累计已售出705伙，总销售金额逾119亿元，吸引各区用家及投资者追捧。

