70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」

位于马鞍山西沙湾的SIERRA SEA，自今年4月推售以来，吸引不少买家入市，项目6轮推售全数沽清，涉及逾1,520伙。屋苑最近陆续入伙，现年50岁、从事金融行业的林先生（化名）以约413万元购入一间381方呎的2房低层单位，折实呎价约1.08万元。他接受《星岛头条》访问时，大赞屋苑环境好到无得弹，更认为背山面海风水好，虽然有人介意该处交通不便，但他指自己可居家办公，通勤不太受影响，随著交通设施逐步完善，相信问题会得到缓解。

外望海景 大赞「退休好住处」

林先生原本租住火炭星凯堤岸，月租1.7万元，今年4月偶然看到项目楼盘广告，首批一房售价低于300万元，认为价格非常吸引，于是部署入市。为了解屋苑周边环境，他两度亲赴西沙视察，他指西沙空间感充足，还没有都市嘈杂的感觉，「而且空气很好，会所设施很齐全，甚至能乘船到附近岛屿，整体环境优美，居住舒适。」

除此之外，他还饲养一只宠物狗，屋苑附近不但有狗只学校，更有宠物友善渡轮前往深涌，自然环境充足，对于养狗人士而言十分便利。

考虑以上因素，林先生在楼盘首轮开售时便入票认购，但因人数众多未能成功。幸运的是，他在次轮推售时抽中较前的号码，成功以413万元购入心仪单位。他承造6成按揭，首期约170万元，月供约1.5万元。虽然单位位于低层，前方景观不受阻挡，外望屋苑内园及较大片海景，更形容一入门便有开阔的感觉，对于已工作多年的他而言，「无疑是日后退休的好住处」，看著风景心情已感到舒畅。

居家办公不受交通影响

至于外界关注的交通问题，林先生则表示，发展商已开设多条公共巴士线接驳港铁大学站和沙田站，「由西沙乘巴士到大学站约15分钟，到沙田约20分钟车程。」不过，他亦承认，该区确实存在「樽颈位」，日后有机会造成交通挤塞，但他相信，随著设施逐步完善，问题会得到缓解。

林先生公司位于中环附近，上班需时约一个多小时，虽然他没有私家车，幸好每周有3至4天可以居家办公，不太需要往返市区，这亦是他选择在该区上车的原因之一。

《星岛头条》记者实测发现，从西沙搭乘581巴士到乌溪沙站需时10分钟，不过班次不太密，约20分钟一班车。

使用Mortgage Link户口悭按揭利息

由于从事金融行业，林先生对理财比较敏锐。他提到，自己使用银行的Mortgage Link Account（存款挂钩按揭）优惠计划，能抵销部分利息支出，「我计算过，每月能省下约20%至30%的支出。」他补充，随著美国进入减息周期，相信对按揭利率会更加有利。

他续指，相比起每月1.7万元的租金，现在的按揭供款更划算。SIERRA SEA管理费每方呎约4.3元，供款连同每月1,600元的管理费，他认为租金与置业的成本亦相若，「租金是100%付出去就没了，但每月供款起码以后层楼是自己的。」

林先生透露，自己刚收楼不久，已见有业主开始放盘，价格提高约20%至30%。根据中原地产的放盘资料，目前屋苑二手放盘最贵为532方呎的3房单位，放盘价780万元，据代理透露，当时一手买入约660万元；若成功转售，帐面将获利约120万元。

对于本次入市，林先生认为是好时机，并打算投资与自住并行，「这里近中文大学，将来租户需求大，尤其是大学生。」在收楼时，已有代理向他询问要否出租，更亮出当日成交个案，一间526方呎的两房单位以月租2.2万元成交。

深认证验楼师赖达明（明哥）在详细检查后，给予99分评价。

单位验收获得99分

另一方面，据林先生透露，在正式验楼前，发展商曾反复检查单位，在验楼当日，单位质素果然理想，资深认证验楼师赖达明（明哥）在详细检查后，给予99分评价，并指没有任何漏水及地板空鼓等情况，结构类、电器、洁具项目更是获得满分。

不过，明哥提醒，记得安装衣柜的固定钉，防止衣柜因受力不均而倾倒。

