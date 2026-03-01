Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万

更新时间：18:28 2026-03-01 HKT
发布时间：18:28 2026-03-01 HKT

本周将有3场拍卖会举行，共提供约59项物业，忠诚拍卖行发言人表示，马鞍山星涟海2A座低层D室，面积1,154方呎，间隔4房1套，曾于2018年7月以1,854.2万元成交，买家向发展商购入上述单位，惟现时已沦为银主盘，跌价近一半至938万元开拍，较银行估价的1,291万低353万或27%，呎价8,128元，将于3月4日（周三）拍卖，同场共6项物业可供竞投。

鲗鱼涌益昌大厦开拍价188万

环亚拍卖行发言人表示，鲗鱼涌益昌大厦中层20室，面积288方呎，曾于2003年3月以49.5万元成交，现时沦为银主盘，开拍价188万元，呎价约6,528元，将于3月3日（周二）拍卖，同场共34项物业可供竞投。

湾仔愉景楼开拍价低估值22%

黄开基拍卖行发言人表示，湾仔愉景楼低层D室银主盘，面积约580方呎，2房间隔，开拍价408万元，较银行估价的520万元低112万元或约22%，呎价7,034元，将于3月4日（周三）拍卖，同场共19项物业可供竞投。
 

