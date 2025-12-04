Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西湾河 ISLAND RESIDENCE 浅调厅堂洋溢温馨

位于西湾河的单幢盘ISLAND RESIDENCE， 距离港铁西湾河站约3分钟步程，出行方便。是次为大家介绍高层G室，实用面积543方呎，2房间隔，厅大房大，饱览开扬市景，最新叫价1360万，实用呎价约25046元。

甫入单位，可见大厅笔直修长，以木纹地板铺设，配搭雪白色墙身设计，住客可随意摆放心仪家具。客厅设有玻璃窗引入日光，并采趟门连接露台，外望开阔市景及部分山景。两间房以走廊相连，面积宽敞实用，均设近落地玻璃窗，住户可靠墙摆放寝具。厨房采梗厨设计，内附窗户及抽油烟机，有助煮食时快速排走油烟。浴室洁具齐备，有双面镜柜方便收纳物品。

由会德丰发展的ISLAND RESIDENCE，楼龄约8年，设170个单位。项目住户信步可达港铁西湾河站及电车站。

放盘单位资料

物业名称：Island Residence
地址：筲箕湾道163号
楼龄：8年
单位：高层G室
实用面积：543方呎
间隔：2房
叫价：1360万
呎价：25046元
代理行：中原地产
电话：6801 6126(柯先生)
*相片由代理行提供

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

