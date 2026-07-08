施政报告2026懒人包｜派回归30年消费劵、长者医疗券加码、重推公屋租置？即睇公布日期/政界消息及倡议
发布时间：19:27 2026-07-08 HKT
《施政报告2026》公众咨询已于6月29日展开，政府正同步就《施政报告》及香港首个「五年规划」收集公众意见。《星岛头条》持续更新及整合各方消息、资讯和政商界倡议，让读者在《施政报告》公众咨询期间，一文睇清最新资讯！近月政界提出不少倡议，包括趁明年回归30周年派发特别电子消费券、医疗劵加码至3000元、推行「累进式子女免税额」、收紧输入外劳计划等；房屋方面包括重推公屋租置计划等。
- 施政报告公众咨询及公布日期时间
- 免税额消息一览
- 社福、津贴措施消息一览
- 长者、医疗福利消息一览
- 文化、体育、旅游消息一览
- 新生婴儿奖励金消息一览
- 房屋、重推公屋「租置」消息一览
- 劳工及输入外劳政策消息一览
- 燃油价格透明化机制消息一览
- 支援中小企措施消息一览
- 北都发展及大湾区融合消息一览
施政报告2026︱公众咨询及公布日期时间
特区政府于6月29日就行政长官2026年《施政报告》展开公众咨询。一般而言，特首李家超会在每年9月至10月宣读新一份《施政报告》。
「香港五年规划」公众咨询自开展以来，政府已举办十多场咨询会，接获近千份意见书。政府考虑到两份文件关系密切，且过去有市民反映其意见同时适用于两者，政府决定在余下的咨询会中，合并收集有关「五年规划」与2026年《施政报告》的意见。
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施政报告2026︱免税额消息一览
身兼社联主席的选委界议员管浩鸣提倡，研究推行「累进式子女免税额」，建议递增第二名或以上子女的免税额度，以减轻多孩家庭的经济负担，另提出研究为祖父母发放「照顾亲属幼儿津贴或免税额」，纾缓在职家庭压力并肯定长者的家庭贡献。
施政报告2026︱社福、津贴措施消息一览
自由党倡派特别电子消费券贺回归
自由党邵家辉建议，适逢明年为香港回归30周年，推出特别电子消费券，以「市民消费300元、政府津贴100元」模式，带动本地零售、餐饮及服务行业的消费气氛，强调「重点系一定要留港消费」。
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谭镇国倡恢复2,500元免入息审查学生津贴
新社联谭镇国建议恢复2,500元免入息审查学生津贴，直接减轻所有家庭的开学开支压力；同时确保本地劳工优先就业，期望政府加强打击黑工，建立黑名单与举报机制，并适时调整外劳政策，对滥用者引入刑罚，切实保障本地劳工权益。
工联会呼吁政府兑现2020年承诺，尽快公布为低收入雇员及自雇人士代供5%强积金的具体执行细节与时间表。工联会又建议为「工作间猝死」设援助基金，帮助猝死雇员家属渡过难关。
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施政报告2026︱长者、医疗福利消息一览
管浩鸣倡增长者医疗券至3000元
管浩鸣建议增加长者医疗券金额和个人户口内的累积金额上限，分别至$3,000和$10,000，并允许用于私营物理治疗及心理健康服务。同时研究设立「健康储蓄账户」：参考新加坡「保健储蓄计划」(MediSave)，允许市民将部分强积金或公帑补贴转入个人医疗储蓄账户，专款能用于预防性医疗，例如年度体检。
工联会倡增长者医疗券扩至福建及海南
工联会主张长者医疗券适用范围扩至福建及海南，并在现有城市推行「一市多点」安排，让港人长者在更多医疗机构使用医疗券。
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施政报告2026︱文化、体育、旅游消息一览
立法会体育、演出、文化及出版界议员霍启刚指，明年是香港回归祖国、特区成立30周年，希望明年央视春晚可以设立香港分会场。他亦建议政府尽早为庆祝回归30周年成立相关督导委员会和统筹办事处，及早联动各界。
体育方面，霍启刚建议重建维园网球场，升格为一个设有1万个座位的多功能全天候场馆，争取更高规格国际赛落户。
施政报告2026︱新生婴儿奖励金消息一览
「G19」建议设立高层次「人口战略专责委员会」；加强公营辅助生育服务、增加0至2岁独立幼儿中心服务名额、优化「在校课后托管服务计划」等，以提高生育信心。建议推出家庭税务优惠，包括聘请外佣开支扣税。
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施政报告2026︱房屋、重推公屋「租置」消息一览
「G19」建议多管齐下助青年置业，包括研究在北都资助房屋项目，为青年试行「先租后买」安排。
新社联谭镇国建议重推公屋租置计划，拣选合适屋邨，订定合理可负担售价，并设立维修储备金及禁售期，满足公屋居民的置业愿望。
施政报告2026︱劳工及输入外劳政策消息一览
劳联强调必须保障本地工人优先就业，按不同行业的职位空缺等客观指标变化，动态收紧输入外劳政策。此外，劳联提议增设「支持本地失业劳工征款」，向外劳雇主收取每名外劳100元的额外征款，用以向本地失业劳工提供过渡支援；而「餐饮业转型基金」，则由「支持本地失业劳工征款」提供，向餐饮业工友提供有条件的短期失业援助金。
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施政报告2026︱燃油价格透明化机制消息一览
实政圆桌倡强制油公司公布「燃油实价」机制
实政圆桌立法会议员庄豪锋表示，随著中东地缘政治冲突持续，国际原油价格剧烈波动且长期处于高位，直接导致本港民生车用燃油价格居高不下。然而，本港燃油市场长期存在「价格不透明」的结构性问题，建议政府研究透过立法或修改油站批租条款，强制油公司履行以下披露义务，包括统一计算基准，订立一套法定计算公式，要求油公司扣除其「最普遍、无门槛或极低门槛的常规折扣」后，计算出一个「标准最终售价」（即「燃油实价」）。
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施政报告2026︱支援中小企措施消息一览
「G19」建议推出服务本地中小企的「组合出海计划」。增强「多个中心」相扣牵引作用，特别要发挥香港融资优势，服务国家建设金融强国，深度对接内地企业「走出去」战略。
施政报告2026︱北都发展及大湾区融合消息一览
「G19」建议为落户北都的重点企业提供具竞争力的土地及税务等优惠，以及持续、「贴身」的配套支援服务，灵活处理土地面积和科研场地需求，避免因土地供应「空窗期」导致企业流失。用好北都专属法例，打通跨境「四流」，积极引入湾区标准对接试点项目。
2026年《施政报告》的公众咨询已于6月29日展开。按过往惯例，行政长官一般会于每年的9月至10月宣读新一份《施政报告》。
身兼社联主席的选委界议员管浩鸣建议将长者医疗券每年金额提升至3,000元，累积上限增至10,000元，并扩大至私营物理治疗及心理健康服务，同时倡议参考新加坡模式建立「健康储蓄账户」；工联会则主张将医疗券适用范围扩展至福建及海南，实施「一市多点」安排。
「G19」建议在北部都会区的资助房屋项目中，为青年试行「先租后买」的安排；新社联成员谭镇国则建议重推「租者置其屋计划」（租置计划），拣选合适公屋屋邨以合理售价出售，并设立维修储备金及禁售期。