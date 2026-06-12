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香港五年规划｜李家超：进度比想像中好 有空间提早于第三季尾出炉

政情
更新时间：10:15 2026-06-12 HKT
发布时间：10:15 2026-06-12 HKT

香港特区政府正全力编制本港首份五年规划。行政长官李家超表示，有望正式文件提前至第三季尾出炉。

香港首份五年规划原预计于年底出台。李家超接受传媒采访时指出，原本最大的挑战是前期工作，内地城市推行同类规划多年，通常需18个月至两年进行前期准备，香港虽是首次制订这份蓝图，但目前编制的进度比想像中好，时间追得很快，预计可加快进度，有空间提早于第三季尾正式推出。

李家超相信，首份蓝图将为香港社会提供清晰的发展方向，让市民明确了解政府的施政重点，而日后的施政报告亦将与之对接。

政府将于下周一（6月15日）起至8月14日将展开为期两个月的公众咨询，李家超指，会举办多场线上、线下的咨询活动，亦考虑仿照施政报告的地区咨询，他会亲自向市民讲解及聆听意见，希望能凝聚共识。

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