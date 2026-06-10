粤车南下│议员倡纳入大屿山自驾游配额 陈美宝： 需咨询当区居民及区议会再探讨

运输及物流局局长陈美宝今日（10日）在立法会会议上表示，「大屿山自驾游」计划过去3年每年约1.2万多个配额均全数发出，2023年申请高峰达8.4万多宗，需求殷切。她透露，当局会谨慎探讨粤车南下纳入配额、自驾游配额延伸至过夜、电动车限额的数量，以及协调专营巴士推出开篷巴士旅游专线，提升屿南旅游吸引力。

「大屿山自驾游」过去3年配额全获分配

陈美宝指出，过去3年每年可供发放的自驾游配额约1.2万多个，全部均获分配。运输署在2023年接获逾8.4万宗申请，随后两年回落至约3万多宗，估计与各国撤销通关限制、市民外游增加有关。至于获配额后未有如期缴费的放弃个案，则由2023年约7,000宗，减至其后两年各约3,000多宗，源于运输署在2023年5月优化抽签系统，要求申请人提供额外车主资料核实。

议员刘业强关注近月有「粤车南下」车辆违规驶入大屿山南部封闭道路，反映内地旅客对本港生态资源的青睐，加上港珠澳大桥毗邻大屿山，在推动跨境观光自驾游方面具独特优势，询问会否研究将粤车南下车辆纳入自驾游配额。

粤车南下车辆加入自驾游配额 陈美宝 : 会谨慎咨询当区居民

陈美宝指，粤车南下整体运作畅顺，广东省验车中心已提供充足资料提醒驾驶者本港路况及交通规则。近日零星误入封闭道路个案已即时转介相关部门跟进。她表示，7月25日粤车南下首批来自大湾区全部9个内地城市的获准车辆可获准进入香港市区，并可利用机管局「易泊游」泊车转乘措施，鼓励旅客以公交接驳前往大屿南。至于日后会否将粤车南下车辆加入自驾游配额，当局会谨慎咨询当区居民及离岛区议会意见再作探讨。

目前每日50个自驾游配额中，有10个预留予电动私家车。议员刘文君批评比例过低，与政府推动绿色运输及碳中和政策不符，又指盐田公众停车场即将落成，设有逾150个公共充电位，配套已到位，要求尽快增加电动车配额。陈美宝回应称，10个电动车配额已占总数五分一，使用率不错，待盐田停车场及充电设施落成后，会检视是否有空间提升或优化。

陈学锋倡延长许可证期限两至三日 让自驾旅客屿南住宿消费

议员陈学锋提出，现时许可证多属即日使用，建议延长至两至三日，让自驾旅客在屿南住宿消费。陈美宝形容意念创新，但强调增加配额及延长期限需平衡屿南旅游发展与当区居民对交通影响的关注。她透露运输署将与议员及地区人士探讨，研究将限额时间延伸至通宵过夜，甚至扩展至周末周日，以增加自驾游吸引力。

大屿山巴士探讨开设开篷巴士

陈美宝表示，政府鼓励「公交旅游」，现时前往屿南的公共交通配套完善，包括13条专营巴士路线、4条渡轮航线及大屿山的士，每日亦预留40个旅游巴名额。她透露，大屿山专营巴士营办商预计今年底推出全新旅客专线，并探讨开设深受欢迎的开篷巴士服务，以及在热门景点设计特色巴士站作打卡点，进一步推广公交旅游。

记者：陈耀霆

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