医管局高管薪酬5年花近4亿 CEO加薪「年年跑赢公务员」 议员叹：教我们如何向市民解释？

政府当局今日（10日）回应立法会质询指，过去五个财政年度（2020/21至2024/25），医管局主要管理人员的薪酬开支总额由7,780万元增至8,260万元，平均年增幅为1.6%。5个年度的相关累计开支，达3.91亿元。

其中，对于上年度（2024/25年度）高管薪酬开支增幅接近9%，引起多名议员质疑。当局解释，若果撇除新增工程拓展总监职位、退休人员一次性假期折算薪金及既定增薪点后，实际按年增长仅2.06%。

15个高层职位不设表现挂钩薪酬

医衞局指，现时医管局主要管理人员职位共有15个，包括行政总裁、联网总监、总办事处各总监及其他部门主管，负责规划、指令和管控医管局事务。该批人员的薪酬按照医管局大会订立的政策制定，并不享有按工作表现发放的不定额部分，薪酬总额主要由基本薪金及其他短期福利构成，后者包括津贴及离职时未放假期的一次性折算薪金。

当局指，2020/21至2024/25年度期间，上任行政总裁的薪酬开支由620万元增至710万元，年均加幅3.5%；其余主要管理人员的总薪酬开支则由7,160万元增至7,550万元，年均加幅1.4%。局方强调，医管局所有雇员的年度薪酬调整均参考公务员薪酬调整幅度，并须经医管局大会批准方告生效。

陈凯欣质疑医疗加价、睇病难未解决 高管人工创新高 似「平行时空」

当局指，就薪酬调整的绩效指标，医管局设有既定增薪机制，雇员每年须接受「职员发展检讨」评估工作表现，评定为表现良好者方可获发增薪点。主要管理人员除接受该检讨外，更须参与绩效评估会议，以更详细评核其表现。局方称，这套机制平衡了吸引挽留人才与谨慎控制员工成本的需要。

提出质询的议员陈凯欣质疑，现时专科轮候时间长、市民睇病难、医疗事故频生的问题未得到解决，医疗收费又增加，但医管局高层的薪酬屡创新高，形容似「平行时空」，质疑局方所谓的「续效指标」评核员工表现加薪，到底是基于什么标准。

何俊贤质问如何回应公众观感

民建联何俊贤亦追问，过去五年政府公务员仅有一年加薪幅度超过4%，其他年份多为冻薪，而今年加幅仅2%。相反，医管局行政总裁年均加薪3.5%，加幅等同「年年跑赢公务员」，反观前线员工加薪可能只有1%-2%。他指医管局高层被私人机构挖角的压力不大，真正的人手流失实际上是在前线医护，质问高管加薪到底与「挽留人才」有何关系，「都想请教一下，局方不如教我哋如何向市民解释？」而所谓「加薪留人」政策是否应更侧重前线。

当局回应称，过去5年医管局职级的薪酬调整与公务员加薪幅度相同，观感上的差异可能源于一次性假期折算或其他福利计算方式所致，并指医管局会透过薪酬及非薪酬措施挽留人才。

大主席都「顶唔顺」 要求局方稍后作补充

立法会主席李慧琼在听取答复后，认为局方未能充分回应议员有关高层与前线人员薪酬增幅差距的提问，要求医衞局稍后作补充。

记者：陈耀霆

