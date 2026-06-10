北都大学城收19个本地院校发展意向 蔡若莲：规划需保持弹性 打造具香港特色现代大学城

教育局局长蔡若莲今日（10日）在立法会会议上表示，就推进北都大学城的建设，政府共收到19个来自本地院校的发展意向，各自建议、模式、发展重点都不同，政府会整理并在规划的过程中作考虑，同时有不少内地和海外顶尖大学有兴趣到北都发展，但由于财务安排以自资形式，因此院校要作详细计划，大学城筹划及建设组才会考虑。

蔡若莲提到，「大学城筹划及建设组」筹建组今年3至5月考察了内地、韩国、德国及瑞士的多个大学城，汲取了校城融合、国际化营运及产学研深度融合等经验。但她强调，各地背景及土地制度不同，规划时必须「因地制宜、灵活调适」，结合香港优势，打造具香港特色的现代大学城。

北都大学城｜议员倡扩大洪水桥用地

有议员关注北都大学城的资源配套规划，蔡若莲指，本地大学多采用分散式独立校区，但考虑到香港土地珍贵，外地大学城采用的「多院共享设施」模式是大势所趋。筹建组正深入研究，将共享教学楼、实验室、图书馆、运动场及宿舍等理念融入规划框架，构建联系紧密的大学生态圈。

蔡若莲强调规划需保持灵活弹性及「战略性留白」，指北都大学城规划是「高度动态互动」的过程，以回应科技急速变化。目前专上教育用地将分阶段于2026年、2028年及2030年推出，对接国家「十五五」规划，贡献教育强国建设，为香港及国家做好人才支撑，巩固香港作为国际专上教育枢纽的地位。

有议员关注政府会否扩大洪水桥的用地，蔡若莲表示，政府正按实际情况扩大大学城的规模，现时仍是一个动态调整的过程。至于会有几多所大学进驻，她说政府并非以一间一间来计算，而是希望推动产学研的融合，因此数目并非规划的重点，反之政府希望见到协同效应。

实现教育与城市功能深度融合

蔡若莲指在参考内地同海外大学城区，校城融合是普遍的发展模式，北都大学城的发展蓝图也会建设校城融合的社区。按目前规划，洪水桥、牛潭尾及新界北三个大学城区均会提供社区生活及房屋配套。

具体分工上，洪水桥定位为应用型高等教育及国际化人才培养中心；牛潭尾因毗邻新田科技城及河套区，将专注发展生命健康、人工智能及微电子等创科产业，并预留兴建第三所医学院；新界北则配合演艺学院校舍第二期建设，发展综合艺术暨产业校区。当局希望将教研设施与周边产业、房屋及社区串连，实现教育、科技与城市功能的深度融合。

记者：陈耀霆

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