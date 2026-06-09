李家超宣布 6.15起展开香港五年规划公众咨询 为期两个月

特首李家超今早（6月9日）出席行政会议前见传媒。他宣布，下周一6月15日，展开香港五年规划公众咨询，为期两个月。他指，香港编制首个五年规划是历史性的一步，强调规划将会指明社会发展方向，为香港市民及社会各界带来实际裨益 。他又指，五年规划巩固提升香港在国际金融、航运、贸易、创科等优势地位，加强建设国际航空枢纽，打造国际高端人才集聚高地，以及加快建设北部都会区等。

五年规划︱坚持香港一直赖以成功原则

此外，五年规划也可让香港可以抓紧更多国家战略和发展所带来的机遇，包括国家超大规模市场和经济发展带给香港的商机、国家科技能力及技术的分享，以及一带一路倡议与大湾区融合发展带来的机遇。涵盖人才需求、资金流动、产业发展、就业机会及个人发展空间等。

他指，五年规划将坚持香港一直赖以成功的原则。策略包括以民为本、更好将有为政府与高效市场结合起来、强化治理效能，每年的施政报告会重点回应规划内容。政制局正全力编写咨询文件，下周一会正式公布。政府会举行咨询活动，收集市民及议员等的意见。

国安附例︱国安涉及情报十分敏感 或涉及「国家级高手」

有关昨日立法会联席会议讨论的国安附例，李家超回应指根据国安条例，已订明危害国安罪包括「特区法律下的其他危害国安罪行」，现行制度已有特首证明书安排。附例是清晰化现有安排，目的是减少争拗，没有增加任何适用范围、扩充罪行定义等。行政长官发证明书是严谨、严肃行为，特首在维护国安方面有重要的承担责任，这一点既是中央的信任，亦是必须做好的重要工作。行政长官可阅读很多涉及国安的资料，有时会涉及「国家级高手」，十分敏感，未必可公开，由其发证明书是适当的。

有关土地审裁处裁定合安管理公司要尽快召开宏福苑业主大会，他认为合安予人印象一向是认真的，上月已举行两场简介会，讲解帐目、退款安排等。合安在陈词中有提及面对的困难，包括签署人是否业主等，而合安目前没有完整业主名册，更为耗时与复杂。而火灾中有人离世，无法确认遗嘱认证等。他的要求是依法办事、尽力处理好相关事情，政府会为合安提供适切协助。

对事态发展他不作预测，政府希望照顾好受影响家庭，而合安作为现时的大厦管理单位，也要努力做好此事。居民需要更了解管理情况，事情也要按法律处理，希望受影响家庭尽快过新生活。

公务员新评核机制 旨在建立更优秀公务员团队

公务员加薪方面，李家超强调政府有既定制度，考虑六大因素后决定。公务员事务局已与职方交换意见。

有关改革评核制度，李家超称社会上有不同建议，局方已充分评估，他认为新制度是实际的。局方亦有提供弹性。新制度目的包括确保高质素的服务，部门首长可建立更好的团队。奖惩制度要分明，表现未如理想的不应获得增薪点。他明白公务员需时适应新安排，但强调新制度是为公务员团队的表现着想、建立更优秀团队。

有关七一如何庆祝，李家超指回归29周年大日子，全港应共同庆祝，十八区都有庆祝活动，包括升旗礼、汇演、球赛等。

优惠措施包括5方面，包括交通优惠，如港铁会送出71000张单程车票。连续三日免费乘电车；政府场地方面，包括康文署设施免费，科学馆太空馆的常设展览免费开放等；旅游方面，西九M+、故宫文化博物馆等会有免费入场或优惠安排；饮食消费方面，逾1000间食肆商户、不同的商户等，都有不同优惠折扣及礼品；绿色生活方面，绿在区区会有额外积分等。政府今日稍后会在专题网站公布详情，并会继续更新。