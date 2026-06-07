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马时亨称出访中亚冀吸引资源公司来港发展 助内企「出海」可达双赢

政情
更新时间：09:56 2026-06-07 HKT
发布时间：09:56 2026-06-07 HKT

行政长官李家超率领的代表团昨日结束中亚访问返港，随团出发的贸易发展局主席马时亨表示，此行有多个目的，包括向这些新兴国家展示香港的商机，希望可吸引当地的资源公司和主权基金来港发展，另一重要任务是带领内地企业「出海」，而协助内企出海，对两地而言都是双赢。

马时亨今日（6月7日）在电台节目表示，今次商务团阵容强大，，当中包括30间内地知名企业如东风汽车、紫金矿业，以及香港多位工商界巨头。香港作为「超级联系人」及「超级增值人」，一方面希望向这些新兴国家展示香港的商机，而另一个重要目的是带领内地企业「出海」，协助有意到新兴国家发展的内地企业开拓版图。

肩负助新兴企业走向国际重任

马时亨指，协助内企「出海」能为香港带来很多好处。内地企业在扩展海外市场时，往往会觉得香港的「超级联系人」角色极具吸引力，进而选择在香港设立基地。这能直接带动香港的专业服务需求，包括律师、会计师及金融银行服务，从而达致一举两得的双赢局面。贸发局作为特首《施政报告》中成立的「出海专班」核心成员，正积极推动此项工作。

他忆述，2006年出访杜拜时，曾遇见当时已在中东发展了约七年的华为代表。这印证了部分内地企业早已具备出海能力，但在国家高速发展的过去20年间，涌现了许多新晋企业，它们仍缺乏与国际市场接轨的经验。贸发局现时正是肩负起协助这些新兴企业走向国际的重任。

对于香港在大湾区的角色，马时亨指出，特区政府正积极推广北部都会区以发展创科及高增值工业。面对外界质疑香港创科步伐较慢，他以「龟兔赛跑」作比喻，深信只要有政府、商界与内地的紧密配合，香港最终能「跑赢」并创造新天地，并不担心会落后，强调本港金融业优势依然强劲。

须主动出击发掘中东及中亚等新兴市场

面对美国发起的关税战及复杂的地缘政治，马时亨认为中国正积极结交盟友，并展现出强大的外交角力。对香港而言，虽然仍会兼顾英国、欧盟等传统稳定市场，但现在更必须主动出击，发掘东盟、中东及中亚等新兴市场。

他比较了2006年与近期跟随特首出访哈萨克斯坦及乌兹别克的所见所闻。当年当地的设施落后，如今却已高楼林立、名店与五星级酒店林立，金融与经济取得长足进步。他强调，这些国家拥有丰富的石油与矿产资源，亟需向外发展，这正是贸发局及港商发挥「超级联系人」作用的绝佳时机。

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