公务员加薪︱杨何蓓茵晤公务员团体 华员会倡划一加4.12% 形容为较低幅度

公务员事务局局长杨何蓓茵就薪酬趋势调查报告，今早（4日）与多个公务员工会见面听取意见。其中，华员会建议今年高、中、低层公务员的加薪幅度划一按高层净指标加4.12%；政府人员协会则要求加薪不少于4%。

华员会：避免高低层薪金相差太大

今年的薪酬趋势调查净指标初步结果，高、中、低层分别是加百分之4.12、2.64及1.17。华员会会长蔡冠龙表示，公务员也是打工仔一部分，去年甲类消费物价指数是2.1%，今年截至3月31日，甲类消费物价指数为3.1%，若低于3.8%薪酬调整幅度，便等同减公务员人工，会对整体公务员生活造成负面影响。他又认为，目前高层与低层的薪金已经相差十多万，应避免高低层薪金相差太大。他形容，公务员划一加薪4.12%，已是较低的加薪幅度。

杨何蓓茵早前表示，净指标并非公务员薪酬调整考虑的唯一因素，当局会了解职方代表的要求，以及听取对公务员士气的看法，作出平衡及最合适的决定。

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