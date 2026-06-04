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大棋盘｜公务员长粮难撼动 财政负担十年后达顶峰

政情
更新时间：09:10 2026-06-04 HKT
发布时间：09:10 2026-06-04 HKT

政府上年度财政扭亏为盈，录得112亿元盈余，但如何善用公帑量入为出，从来只有进行式，没有完成式。政府昨回复立法会质询时透露，上个财政年度支付公务员及司法人员退休金总开支达500亿元，而本年度料再新增逾5000人加入「咬长粮」行列，令总领取人数逼近17万人。据政府文件，公务员退休金开支会在约10年后达到顶峰，对政府财政负担并非小数目。

2000年6月1日之前入职、俗称「旧制」的公务员，受惠于政府的毋须供款退休金计划，按退休时薪金、服务年资等因素，计算出可领取的退休金。他们亦可选择把一定比例的退休金折算为一笔过的退休酬金，余额则按月发放，直至逝世为止。

回归后由于经济不景、公务员编制扩大，此安排不可持续，政府提出改革，但旧制出身的已入职人士，仍可享有优厚的退休安排。公务员事务局网站显示，截至去年底仍有23%公务员即近4万人是旧制。

据财委会文件，局方预计到2030年代中期，即约十年后，退休金支出会逐步减少。局方没统计旧制公务员的计划退休日期，但粗略估计这批人士会在2040年前后全部退休。不过就算他们退休后，相关退休金都会继续支付，直至终老，因此这实际上是一项极为长期的财政负担。

目前公务员退休金由一般收入帐目支付，若帐目「爆煲」，就会由独立的「公务员退休金储备基金」支付。翻查政府财政总目，截至2025/26年度，该基金总结余为604亿元，换言之只够支付约一年多的退休金支出。

长粮对公共财政带来的负担，多年来不乏讨论，特别是《基本法》第100条规定，香港政府各部门在回归后的年资予以保留，薪金、津贴、福利待遇和服务条件不低于原来的标准。回归后，政府即使削减公务员薪酬福利，都不敢令其待遇低于回归前水平，若贸然改变现有制度，极大机会遭司法挑战。

提出质询的议员陈家珮向笔者指，长俸安排是入职时已列明的待遇，难以中途更改，根本问题已经「无解」，因此其质询集中于一些当事人已经逝世，但仍在发放长俸的不理想情况。她指政府部门之间数据未必共享，退休人员逝世后，与库务署发现有关人士已身故之间仍有一定时间差，导致退休金可能多发。她指虽然过去一年财政改善，但帐目上部份收入来自发债，政府亦罕有地调拨外汇储备，对未来财政状况不能掉以轻心。

本身是旧制人员的公务员工会联合会总干事梁筹庭指，这笔款项对大部分退休公仆而言，金额不算多，他自己于上世纪70年代入职，累积年资加上署任主管级，最终每月长俸亦只有约一万元；一些前线未做到主管级别的员工退休金更低，「可能只得两三千」。他又透露，本身政府聘用旧制公务员时，早已在月薪以外「扣起」一笔开支用作支付医疗、房屋等福利，未用完的部分会拨到退休金中，这些条款政府没公开，但实际上是他们聘用待遇的一部分。

向来关注公帑运用的议员何君尧表示，《基本法》当然要遵守，若贸然改动，随时会上升到司法覆核甚至人大释法层面，政治成本太高，也影响公务员工作士气。但他认为，应该趁旧制公务员未退休时，特别要求他们拿出超出绩效的表现，「大制度唔改得，冇话唔可以督促你进步㖞！」他又指，旧制公务员达退休年龄时，不应批准延长服务期，以免累积过多年资；若要重投政府岗位，可用合约形式「翻阉」，尽力压低长俸支出。

聂风
 

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