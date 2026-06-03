特首中亚行｜随团成员陈清霞：两地企业拼船出海 充分发挥香港优势 开拓新兴市场

行政长官李家超正率领代表团访问哈萨克斯坦，取得多项成果，包括达成43份备忘录及合作协议，涵盖包括经贸、投资、金融服务等多个范围。随团的行政会议成员陈清霞表示，今次特区政府高层首次访问中亚国家，不仅对香港与中亚地区的经贸交流合作起到促进作用，也是推进双方经贸密切往来常态化的有力举措，并助推「一带一路」走深走实。陈清霞指，代表团由特首带队，还有60多位跨行业的本港商贸代表，以及内地的能源、矿业、药业及高端制造业等企业代表，体现两地企业携手「拼船出海」，成为香港深入参与「一带一路」商贸拓展的创新和常规做法。

陈清霞指，去年香港与中亚国家的出口总值超过3.31亿美元，其中哈萨克占近六成，乌兹别克约占一成三，是主要贸易伙伴。哈萨克与香港开展金融方面合作已见成效，并有多项合作在积极推进，这两个国家是外资进入中亚市场的枢纽。今次特首率领史上最大代表团出访中亚两国，深化区域经贸合作，拓展更大合作领域，为香港建立更多商贸通道，开拓富有机遇的新兴市场，出访目的十分明确。

从过去两天访问来看，她指双方商贸推介洽谈，积极推进交流合作和项目对接，充分发挥香港优势，著力拓展中亚市场，例如港交所提供多元化融资平台，吸引来港上市的中亚国家企业会倍数增加；作为全球最大离岸人民币中心，为中亚基建和资源项目提供融资及发债服务：依托与哈萨克阿斯塔纳国际金融中心相通普通法体系，香港为内地及中亚企业提供法律、会计等专业服务。陈清霞指，这次访问必将把建立在与哈萨克和乌兹别克经贸基础上的扎实合作，进一步向广度和深度推进，使香港与两国的经贸合作进入机制化、常态化，更好服务国家高水平对外开放。

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