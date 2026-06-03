公务员加薪｜薪趋会确认薪酬趋势调查结果 高层薪趋势总指标薪达5.16%

薪酬趋势调查委员会今（3日）召开会议并一致确认2026年薪酬趋势调查结果。是次调查涵盖104间公司及超过15万名雇员，反映过去一年的薪酬变动。结果显示，高、中、低层雇员的薪酬趋势总指标分别为5.16%、3.67%及2.33%，相关报告书随后将正式提交予政府。

高层额外酬金指标达1.87%

薪酬趋势调查委员会审核的调查结果显示，在2025年4月2日至2026年4月1日的12个月期间，参与调查的公司给予雇员的平均薪酬调整幅度各有不同。在高层薪金级别，即月薪介乎81,511元至163,905元的雇员，其基本薪金指标为3.29%，加入1.87%的额外酬金指标后，薪酬趋势总指标达到5.16%。

中层薪金级别方面，即月薪为26,590元至81,510元的雇员，基本薪金指标为3.16%，额外酬金指标为0.51%，薪酬趋势总指标则为3.67%。至于月薪低于26,590元的低层薪金级别雇员，其基本薪金指标为2.73%，扣除0.40%的额外酬金指标后，薪酬趋势总指标为2.33%。

调查涵盖104间公司 涉及逾15万名雇员

是次2026年薪酬趋势调查由公务及司法人员薪俸及服务条件咨询委员会联合秘书处辖下的薪酬研究调查组，按照行政长官会同行政会议在2007年3月批核的方法进行。调查结果反映了104间参与调查的公司、合共154,887名雇员在上述12个月期间的薪酬变动。

是次调查方法计及了参与公司因生活费用、一般经济繁荣和公司业绩、薪酬市值一般变动，以及劳绩奖赏和级内递增薪额而给予雇员的基本薪金及额外酬金调整。在参与调查的104间公司中，雇用至少100名员工的规模较大公司占80间，比例达百分之77；而雇用50至99名员工的规模较小公司则有24间，占百分之23。

在受访的154,887名雇员之中，中层薪金级别雇员人数最多，共有77,516人，占整体百分之50；其次为低层薪金级别，共有63,493人，占百分之41；而高层薪金级别则有13,878人，占百分之9。

公务员加薪｜有待行会拍板加幅

政府早前公布薪酬趋势调查结果计算出的薪酬趋势净指标，高、中及低层薪酬趋势净指标分别是百分之4.12%、2.64%及1.17%。公务员事务局局长杨何蓓茵表示，行政长长会同行政会议会考虑净指标、香港经济等六大因素，决定今年约17万公务员薪酬最终加幅。

政圈预料，政府不会「跟足」净指标加薪，高层加幅料被「压低」。

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